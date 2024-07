Demolidor: Renascido | Teoria de fãs é confirmada por executivo da Marvel

A série Demolidor: Renascido é uma das estreias mais aguardadas do MCU. A produção continua a trama de Demolidor, da Netflix, mas agora ambientada dentro do universo cinematográfico da Marvel. Embora ainda não tenha data de lançamento definida, é provável que a obra estreie só em 2025, mas antes disso, no entanto, várias teorias sobre o enredo surgiram. Uma delas é que o texto de Renascido focará em dramas políticos.

Em entrevista para o The Official Marvel Podcast em 3 de julho de 2024, Brad Winderbaum, chefe de streaming da Marvel Studios acabou confirmando a especulação dos fãs. O executivo disse que Renascido é semelhante a X-Men 97, mas que "as coisas mudaram", sendo que as principais novidades são um jogo de política em cena que sugere a ascensão do Rei do Crime a Prefeito.

"Bem, Demolidor é incrível. É similar em alguns aspectos a X-Men '97 porque está revivendo algo que os fãs amam, mas está levando isso para uma nova direção. Esses personagens amadureceram. O universo é diferente do que era. As coisas mudaram. A sociedade mudou. Matt [Murdock] e Wilson [Fisk] mudaram, e seus personagens vão colidir de maneiras que nunca vimos antes. Não é mais suficiente tentar assassinar um ao outro. Há todo um jogo de política em jogo."

Para contar essa história, a trama traz no elenco Charlie Cox novamente como o protagonista, além de Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk/Rei do Crime, Jon Bernthal como Frank Castle/Justiceiro e Wilson Bethel como Benjamin Poindexter/Mercenário.

A relevância de Demolidor: Renascido para o MCU

Essa teoria dos fãs de Demolidor não surgiu em vão. A cena pós-crédito do filme Echo forneceu a primeira grande pista de Wilson Fisk pretende concorrer ao cargo de prefeito de Nova York. Se confirmada essa informação, Renascido pode se tornar uma das maiores tramas do MCU, uma vez que Fisk proíbe o vigilantismo (ato de fazer justiça com as próprias mãos) em Nova York no evento Devil's Reign (ou Reinado do Demônio) da Marvel Comics.

Essa atitude afeta não apenas o Demolidor como também o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, o Capitão América e o Cavaleiro da Lua. Sendo assim, a ideia é fazer com que a trama seja interligada a outros títulos da Marvel, como já é comum no MCU.