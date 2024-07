Reino do Amanhã | Clássico dos quadrinhos ganha documentário sobre sua criação

Reino do Amanhã (ou Kingdom Come no original) é um dos principais clássicos dos quadrinhos, obra obrigatória para quem quer realmente saber do que se trata o Universo DC. Produzida por Mark Waid e Alex Ross em meados dos anos 1990, a trama, que teve grande impacto na indústria, continua fazendo fãs no mundo todo. E, agora, um documentário vai contar como ela foi criada.

“Pela primeira vez, os fãs terão a oportunidade de ouvir diretamente a equipe criativa de Mark Waid e Alex Ross, juntamente com uma ampla gama de luminares dos quadrinhos, por meio de entrevistas exclusivas e filmagens originais, refletindo sobre o legado de Reino do Amanhã e a evolução de a indústria dos quadrinhos”, diz o comunicado da DC Comics.

Para quem não conhece, Reino do Amanhã, lançado em 1996, veio no rastro de sucesso de Marvels, em que Alex Ross pintou várias das criaturas da Marvel Comics em uma perspectiva mais realista, “do homem comum” do meio da rua.

Em Reino do Amanhã, contudo, essa perspectiva avança para o olhar de um padre que vê um futuro sombrio dominado por heróis narcisistas que preferem acabar com o mundo brigando entre si, por vaidade, do que realmente pela proteção de inocentes. Assim, para trazer o puro heroísmo de volta, os membros aposentados da Liga da Justiça retornam de seu exílio para mostrar o que é ser um defensor da justiça e da humanidade.

“Adoro desenhar e ler sobre super-heróis desde que era criança. Quando Mark e eu estávamos criando Reino do Amanhã — um dos meus primeiros trabalhos — decidi fazer exatamente o que amava. Eu trouxe muito de mim e das pessoas em minha vida para isso. Eu sabia que era especial, mas não tinha ideia de que teria tanto impacto nos quadrinhos, na cultura pop e na minha carreira. Estou muito orgulhoso de que o que fizemos naquela época ainda ressoe hoje. Espero que as pessoas gostem deste filme”, celebra Alex Ross.

O documentário The Legend of Kingdom Come tem o lançamento viabilizado pelo Kickstarter e conta com entrevistas detalhadas junto a Waid e Ross e comentários de grandes nomes das HQs, a exemplo de Todd McFarlane (Spawn), Paul Dini (Batman Animated), entre outros. A previsão de lançamento ficou para os próximos meses, possivelmente setembro ou outubro.