Galaxy Watch 7 medirá glicose no sangue sem furar a pele, aponta site

O Galaxy Watch 7 pode ganhar a medição dos níveis de glicose como um de seus recursos inéditos. A função foi encontrada em capturas de tela vazadas do aplicativo Samsung Health, com mais detalhes em relação a como ela deve funcionar.

O acompanhamento será feito por meio da página de índice de AGE — produtos finais de glicação avançada, da sigla em inglês. Ou seja, são compostos tóxicos que circulam no corpo humano devido a um alto nível de glicose, entre outros motivos. Com isso, espera-se que a medição não requeira furar a pelo dos usuários, como miditores atuais fazem.

O aplicativo ainda dá um maior detalhamento do que está sendo medido, apontando que os AGEs “podem dar uma noção da sua saúde metabólica, que reflete o processo natural de envelhecimento e é fortemente influenciada pela sua dieta e estilo de vida”.

Portanto, o app gerará uma métrica de 0 a 100 para indicar os níveis de AGEs (e, portanto, de glicose no sangue). Será possível acompanhar o histórico das medições por meio de um simples gráfico na parte superior da tela.

Até o momento não está muito claro se o recurso será disponibilizado no Galaxy Watch 7, ou se chegará como uma exclusividade do Galaxy Watch Ultra. A opção mais avançada será a maior novidade da linha de relógios para este ano, para rivalizar com o Apple Watch Ultra 2.

Novidades na parte de saúde e bem-estar não têm sido muito citadas em rumores recentes sobre os novos relógios, mesmo que os produtos sejam esperados com um sensor BioActive de segunda geração.

O Apple Watch Ultra já apareceu em imagens vazadas com um visual inédito e especificações que incluem resistência aprimorada contra água e danos. Já as novidades do Watch 7 devem ser mais tímidas, e concentradas na chegada do processador Exynos W100 anunciado nesta semana.

A nova linha de relógios da Samsung será oficializada no dia 10 de julho, quando ocorrerá o evento Galaxy Unpacked em Paris. Na mesma ocasião, a empresa ainda anunciará seus novos celulares dobráveis com Galaxy AI, fones de ouvido Galaxy Buds 3 e anel inteligente Galaxy Ring.

Fonte: Android Authority