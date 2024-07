WhatsApp testa recurso de encaminhar mídia para canais

O WhatsApp Beta começou a oferecer para alguns testadores uma nova função para encaminhar mensagens, fotos, vídeos e GIFs para os canais do usuário. A opção dá as caras na versão 2.24.14.15 do aplicativo para Android, acessível apenas através do programa Google Play Beta — as informações são do site WABetaInfo.

Compartilhamento de mídia nos canais

A novidade promete facilitar e encurtar os passos na hora de compartilhar conteúdo, pois não haverá mais a necessidade de salvar uma mídia no dispositivo antes de enviar para os canais. O dono poderá simplesmente tocar no vídeo, foto, GIF ou mensagem diretamente do seu chat, ou de um grupo e selecionar a opção de compartilhamento.

É válido ressaltar que apenas os administradores do canal poderão realizar essa ação, já que se fosse liberada para todos, os espaços ficariam provavelmente bagunçados sem demora.

Mesmo ainda em fase de testes, o WhatsApp não anunciou previsão para a chegada do recurso na versão estável do mensageiro da Meta. Enquanto isso, mais pessoas que participam do programa de testes devem receber a função nos próximos dias.

Como usar o WhatsApp Beta

Se você quer experimentar os recursos do Zap antes de serem disponibilizados para o público, pode ser interessante participar do programa Beta para Android. O processo é rápido, mas nem sempre está liberado, já que há um limite de vagas. Normalmente, é preciso aguardar um período antes de conseguir acessar a versão de testes.

Siga estas instruções para entrar na brincadeira:

Abra a página do WhatsApp na Play Store (Android); Toque em “Participar” na seção “Participar do programa Beta”.

Você também pode tentar acessar diretamente o site para a versão de testes do WhatsApp Beta (play.google.com) para ver se há alguma vaga aberta para fazer parte do programa.

Fonte: WABetaInfo