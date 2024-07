O Volkswagen Polo “derrapou” na pista e perdeu a liderança do ranking dos carros mais vendidos do Brasil em junho de 2024. O hatch alemão emplacou 9.683 unidades no período e, com isso, foi ultrapassado pelo Hyundai HB20, o novo líder, com 9.760 registros.

Os dados mais recentes divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) apontaram que o Chevrolet Onix desceu uma posição em relação ao ranking de maio e, com isso, fechou o top 3 dos carros mais vendidos do país, abaixo do Polo.

No acumulado dos seis primeiros meses do ano, porém, a briga pela liderança segue inalterada, com o Volkswagen Polo firme na ponta (57.862), o Onix em segundo (43.603) e o Hyundai HB20 na terceira posição (42.696).

A primeira metade da lista teve outras novidades. Saíram do top 5 o Volkswagen T-Cross e o Fiat Mobi, que foram substituídos pelo Fiat Argo, na quarta posição, e pelo Chevrolet Onix Plus, que subiu da nonaª para a quinta colocação em junho de 2024.

Nivus e Kicks voltam a trocar de lugar

Na parte de baixo do ranking com os 10 carros mais vendidos do Brasil, destaque para a eterna briga entre dois SUVs compactos: o Volkswagen Nivus e o Nissan Kicks. Após perder lugar no top 10 para o rival japonês em maio, o modelo da Volkswagen deu o troco e fechou junho de 2024 na décima colocação.

À frente dele ficaram, pela ordem, o Fiat Mobi, em sexto, o Volkswagen T-Cross, em sétimo, o Chevrolet Tracker, em oitavo e, em nono lugar, o Hyundai Creta.

10 carros mais vendidos do Brasil em junho de 2024