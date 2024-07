Motorola passa a Apple e retoma top 2 no mercado de celulares do Brasil

A Motorola retomou o segundo lugar de marca de celular mais usada no Brasil segundo dados da consultoria de mercado Statcounter. A companhia briga mês a mês com a Apple pelo top 2, enquanto a Samsung continua isolada no topo do ranking.

Segundo dados da Statcounter com fechamento em junho deste ano, a Motorola obteve 18,85% de market share (participação de mercado), um aumento superior a 0,6 ponto percentual em relação a junho do ano passado.

Embora a Motorola não esteja lançando tantos modelos em 2024, a marca — que pertence à Lenovo desde 2014 — revelou ter vendido mais de 200 milhões de Moto G ao redor do mundo. Além disso, seus dispositivos premium (linhas Edge e Razr) “passaram a ser mais consideradas” pelos consumidores. Talvez isso explique o fôlego da marca no Brasil.

Por outro lado, a Maçã perdeu fatia de mercado durante os últimos 12 meses: começou com 18,01% e terminou com 17,32%. Sendo assim, quem chega próximo à Apple é a chinesa Xiaomi, que escalou seus 15,65% de participação.

Samsung permanece no topo

Enquanto dezenas fabricantes brigam lá embaixo, a Samsung olha tudo por cima: a sul-coreana fechou junho deste ano com 35,66% de market share somente no Brasil, o que é impressionante. No entanto, vale destacar que houve um decréscimo de um ponto percentual em relação a junho de 2023, quando ela estava com 36,66%.

Confira abaixo o top 10:

Samsung: 35,66%; Motorola: 18,85%; Apple: 17,32%; Xiaomi: 15,65%; Desconhecida: 8,64% (sem identificação); LG: 1,67%; ASUS – 0,41% Realme – 0,41%; Infinix – 0,28%; Nokia – 0,21%.

Fonte: Statcounter