Samsung não deve cancelar Galaxy S25+, apontam rumores atualizados

Após rumores recentes terem mostrado que a Samsung poderia desistir de lançar o Galaxy S25 Plus, informações atualizadas reforçaram a permanência do modelo. Desta forma, a linha de aparelhos avançados da coreana deve manter três representantes.

De acordo com fontes internas da Samsung procuradas pelo GalaxyClub, o desenvolvimento de todos os aparelhos estaria seguindo de forma normal. Os modelos Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra teriam, respectivamente, os codinomes F1, F2 e F3, e os números de modelo SM-S931, SM-S936 e SM-S938.

O argumento anterior, que apontava a possível extinção do modelo Plus, era baseado no fato de que o aparelho não apareceu na base de dados do IMEI — que identifica os dispositivos móveis vendidos para o público geral.

Apenas o Galaxy S25 e o S25 Ultra foram encontrados no IMEI até o momento. No entanto, como ainda faltam alguns meses até o lançamento dos novos smartphones, ainda há bastante tempo para que o Plus também seja certificado.

Nos últimos anos, o modelo Plus tem sido o menos vendido das linhas Galaxy S. Mesmo o modelo do ano passado, que trouxe melhorias relevantes em aspectos como processamento e tela, não atingiu os mesmos níveis de popularidade das outras duas opções da série.

Por enquanto as novidades da linha Galaxy S25 não foram oficializadas. No entanto, o modelo Ultra deve trazer como principal componente de desempenho o processador Snapdragon 8 Gen 4, que será lançado pela Qualcomm em outubro.

Rumores anteriores também apontaram que a opção mais avançada da linha pode ganhar uma nova composição de câmeras, com a chegada de mais sensores de 50 MP para atuar com as lentes auxiliares.

Se a Samsung mantiver o cronograma de anos anteriores, a linha Galaxy S25 será lançada nos primeiros meses do próximo ano. Até lá, mais informações técnicas dos dispositivos serão reveladas por meio de novos vazamentos.

Fonte: GalaxyClub