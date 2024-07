Robô da Amazon será descontinuado com menos de 1 ano no mercado

A Amazon anunciou nesta quarta-feira (3) que descontinuará o robô de segurança Astro for Business, voltado para pequenas e médias empresas. O produto, lançado no exterior em novembro do ano passado, não completou nem um ano no mercado.

Em nota enviada ao The Verge, a Amazon afirma que o foco a partir de agora será doméstico. “Para acelerar nosso progresso e pesquisa contínua para tornar o Astro o melhor robô doméstico, tomamos a decisão de encerrar o suporte para o Astro for Business”, informou a empresa dona da Alexa.

Os robôs Astro for Business deixarão de funcionar a partir do dia 25 de setembro. Pelo menos, a Amazon garantiu que, a partir desta quarta-feira (3), não será cobrada nenhuma taxa de assinatura a quem comprou o dispositivo, e ainda haverá um crédito de US$ 300 aos clientes afetados.

Apesar do departamento de robôs ter perdido um membro, nenhum funcionário foi demitido até o momento, informou o site GeekWire. Eles serão redirecionados ao segmento de robôs domésticos para trabalhar em alguma nova versão do Astro.

A primeira geração do Astro foi lançada em 2021 pelo preço sugerido de US$ 999. Trata-se de uma mistura de câmera de segurança móvel, serviço de informação e central de entretenimento sobre rodas. Tem Alexa integrada, Wi-Fi, câmera e até sensor infravermelho.

Fonte: The Verge; GeekWire