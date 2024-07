Como mudar a voz do Google Tradutor | Guia Prático

Você tem como mudar a voz do Google Tradutor ao selecionar diferentes idiomas na ferramenta. A voz usada para leitura é determinada com base no idioma escolhido e não pode ser personalizada diretamente.

A voz padrão do Google Tradutor é feminina para o português, então, infelizmente, não existe uma variação masculina para o nosso idioma. O que você pode fazer para contornar essa situação é digitar um texto em português, mas colocar a voz masculina de outro idioma que também tenha sido derivado do latim — como o italiano.

Como trocar a voz no Google Tradutor

Para alterar a voz do Google Tradutor, mude o idioma no aplicativo para celular ou no navegador.

No celular

Faça a seguinte operação para trocar a voz no app de tradução do Google:

Abra o Google Tradutor no celular; Escolha os idiomas de entrada e saída; Informa o texto que deseja traduzir; Toque no ícone de alto-falante para ouvir a tradução; Escolha idiomas diferentes para mudar a voz do Google Tradutor.





No computador

Para mudar a voz do app de tradução no computador, siga estes passos:

Abra o Google Tradutor no navegador; Selecione os idiomas de entrada e saída; Insira o texto que deseja traduzir; Clique no ícone de alto-falante para ouvir a tradução; Altere o idioma para ouvir os textos com outras vozes.





Como mudar a voz em outros serviços do Google

A voz do Google Tradutor é determinada com base no idioma escolhido e não há opção de mudar a voz sem mudar de idioma. Por essa razão, só é possível escutar as traduções em português com uma opção feminina.

Em outros serviços da Big Tech, como o Google Assistente e o Google Maps, é possível definir outras vozes para obter instruções e direcionamentos. Você também pode utilizar outros apps para mudar a voz do seu celular.