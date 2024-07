Volvo começa a cobrar por recarga em eletrificados de outras marcas

A Volvo foi uma das primeiras marcas a investir pesado em infraestrutura para recarga de carros eletrificados no Brasil. Desde 2019, a montadora sueca espalhou estações e eletropostos por rodovias, concessionárias e pontos comerciais do país, e não cobrava um centavo sequer de quem quisesse recarregar as baterias, independente da marca do carro. Essa situação, agora, mudou.

Em comunicado oficial emitido nesta quarta (3), a Volvo informou que a partir do dia 10 de julho o benefício da recarga gratuita só valerá para clientes que tenham carros da marca. Para os demais, haverá cobrança de taxa de conectividade, ociosidade (esta também para donos de Volvo) e, também, por quilowatt hora. E o valor não será nada atraente: R$ 4 por kWh.

Marcelo Godoy, presidente da Volvo Brasil, justificou o início da cobrança da recarga a carros de outras marcas alegando que a Volvo "ajudou a pavimentar a eletrificação no Brasil", mas que "este é um novo passo que se torna necessário para seguir evoluindo de forma segura e abrangente".

"Agradecemos a todos os clientes que utilizam nossa rede de eletropostos, inclusive aos consumidores de carros de outras montadoras, que representam 75% das recargas feitas. E, para seguir com o nosso compromisso de oferecer o melhor serviço para os clientes Volvo, agradecemos a eles de forma especial e reforçamos que seguirão tendo acesso ao serviço de recarga de forma gratuita".

Quais os preços de recarga nos postos da Volvo?

A Volvo divulgou os preços que serão cobrados dos clientes que quiserem usar a infraestrutura de recarga dos eletropostos, mas não possuem carros da marca. Além do preço fixo de R$ 4 por kWh, a montadora sueca estabeleceu as seguintes taxas: