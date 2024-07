Como criar uma conta na Netflix | Guia Prático

Você tem como criar uma conta na Netflix para ter acesso ao catálogo de filmes e séries e assistir ao streaming pelo celular, computador ou Smart TV. Para concluir o seu cadastro, é preciso contratar o serviço com a escolha de um plano de assinatura.

Como criar uma conta pelo celular

Para realizar o cadastro e criar uma conta na Netflix, você deverá acessar o site da plataforma. É possível iniciar o processo pelo aplicativo para celular, mas você será direcionado para concluir a operação em um navegador.

Acesse netflix.com; Toque em “Vamos lá”; Informe um e-mail e senha; Escolha um plano de assinatura; Opte por uma forma de pagamento; Conclua o processo em “Iniciar a assinatura”.





Após concluir a contratação do serviço, você pode abrir o aplicativo da Netflix no celular, fazer o login com o e-mail e senha cadastrados e acessar o catálogo pelo aparelho.

Como criar uma conta pelo PC

No computador, acesse o site da plataforma de streaming para criar a sua conta.

Acesse netflix.com; Clique em “Vamos lá”; Informe um e-mail e senha; Escolha um plano de assinatura; Defina uma forma de pagamento; Clique em “Iniciar a assinatura” para confirmar.





Após esse processo, você pode usar a conta criada no site para acessar a Netflix em outros aparelhos.

Como criar uma conta pela Smart TV

O cadastro e a assinatura da Netflix só podem ser realizados através do site da plataforma. Você pode iniciar o processo pelo aplicativo para Smart TV, mas deverá concluir a operação em um navegador.

Abra o aplicativo da Netflix na Smart TV; Escolha “Vamos lá”; Informe um e-mail ou número de telefone; Abra o link de ativação enviado por e-mail ou SMS; No navegador, escolha um plano de assinatura; Defina uma forma de pagamento; Confirme a operação em “Iniciar assinatura”.





Como criar um perfil na Netflix

Pessoas que moram na mesma residência podem ter acessos personalizados em uma conta na Netflix. A plataforma permite criar até cinco perfis em uma única conta, cada um com preferências e configurações próprias.

Para criar novos perfis, basta acessar a tela de seleção de perfil e escolher a opção “Adicionar perfil”. Também é possível realizar a operação em Minha Netflix > Gerenciar perfis.

Posso compartilhar minha conta da Netflix?

Desde 2023, a Netflix restringiu o compartilhamento de contas individuais. Isso significa que não é possível dividir uma conta com pessoas que não fazem parte da mesma residência.

No entanto, você pode adicionar um "assinante extra" à sua conta por um custo adicional e permitir que outra pessoa utilize o serviço. Essa alternativa está disponível nos planos Padrão e Premium.

Veja também quanto custa a Netflix e quais são os diferenciais de cada plano.