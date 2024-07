Sonda Parker completa 95% do percurso até o Sol e passa bem, diz NASA

A sonda espacial Parker Solar Probe, da NASA, chegou a 7,26 milhões de quilômetros de distância da superfície solar, no último sábado (29). Embora a distância ainda pareça imensa, a nave não tripulada percorreu mais do que 95% do percurso entre a estrela central do Sistema Solar e o planeta Terra. Durante o percurso arriscado, ela não sofreu nenhum dano, como informa a agência espacial norte-americana.

Para entender o quão perto a sonda da NASA chegou, a distância entre o Sol e o planeta Mercúrio (o mais próximo dos planetas) é de 57,9 milhões de quilômetros. Com o atual nível de tecnologia, nenhum organismo vivo conhecido poderia se aproximar tanto. No entanto, esta sonda está repetindo o feito pela segunda vez e passa bem.

Durante a 20ª passagem da sonda próxima ao Sol, a nave atingiu uma velocidade de 635 mil quilômetros por hora, sendo esta a velocidade mais rápida já alcançada pela Parker Solar. Isso faz da sonda da NASA um dos objetos mais rápidos do mundo.

Lançada em 2018, o objetivo da sonda da NASA é orbitar o Sol, chegando próximo à coroa solar (ou corona solar), que é a camada mais externa da atmosfera da estrela.

