Avião elétrico chinês com bateria “ultracondensada” inicia testes

A CATL, uma das maiores fabricantes de baterias para carros elétricos do mundo, quer revolucionar o segmento da aviação. Para isso, a empresa chinesa está desenvolvendo um avião zero emissor de poluentes, com autonomia de voo impressionante, graças ao sistema de bateria ultracondensada.

Essa bateria inovadora oferece capacidade de até 500 Wh/kg de densidade de energia em uma única célula, o dobro da média dos veículos elétricos. Segundo a CATL, com essa tecnologia, a empresa está "abrindo um novo cenário de eletrificação de aeronaves de passageiros".

Robin Zeng Yuqin, presidente da CATL, revelou durante o Fórum de Davos, na China, que o trabalho em parceria com a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) para desenvolver o avião elétrico já está em fase de testes.

A ideia da fabricante é que o avião elétrico seja lançado no mercado entre 2027 e 2028 e, graças às baterias ultracondensadas, consiga realizar viagens “limpas” de até 3 mil milhas (cerca de 4,8 mil quilômetros). Essa distância pode fazer o avião ligar Paris, na França, a Moscou, na Rússia, sem necessidade de recarga.

Baterias ultracondensadas podem equipar jatos

O presidente da CATL informou que, ao mesmo tempo em que trabalha para colocar o avião elétrico chinês em uso nos próximos anos, a empresa também está desenvolvendo o sistema de baterias ultracondensadas para aeronaves menores.

A ideia, segundo Yuqin, é usar a tecnologia em jatos executivos e aviões comerciais já em 2025, desde que os testes com a aeronave de 8 toneladas obtenham os resultados esperados pela CATL.