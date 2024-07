inDrive lança corridas com preço definido pelo app estilo Uber e 99

Conhecida pela possibilidade de negociar os valores das corridas, a inDrive revelou uma nova modalidade para oferecer preços sugeridos pelo próprio aplicativo, como na Uber e 99. O recurso conhecido como 1-Click e outras melhorias de segurança foram apresentados pela companhia nesta quarta-feira (3).

A mudança faz parte das comemorações de cinco anos de operação no Brasil. Nesse período, a empresa informou que movimentou R$ 10 bilhões na economia brasileira e registrou 33 milhões de downloads do aplicativo no país, valor que representa 12% das instalações no mundo todo.

Corridas com preços definidos pela plataforma

A principal novidade gira em torno do 1-Click, que atende passageiros e motoristas que não desejam fazer a negociação de valores. Assim como na Uber e 99, o preço da corrida é definido pelo sistema.

O recurso está em teste no Sul do Brasil desde o começo do ano, mas ainda não tem uma previsão exata de lançamento em outras regiões do país, informou a companhia ao Canaltech. A expectativa é que a expansão ocorra ao longo dos próximos meses.

A inDrive também ressalta que a modalidade de negociação entre passageiro e motorista continuará disponível no aplicativo.

Além disso, a plataforma recebeu melhorias de segurança, como a avaliação dos nomes dos usuários e a verificação de vivacidade, a moderação das mensagens nos chats, a otimização do compartilhamento de corridas e as chamadas seguras. O sistema interno de suporte e o acesso à central de segurança também foram otimizados.

Poder da escolha

A atualização dá novas perspectivas à plataforma que se diferencia por apostar no “poder da escolha” em relação aos seus concorentes. Em entrevista exclusiva ao Canaltech em abril, o CEO Arsen Tomsky ressaltou o potencial dos preços combinados para atrair mais passageiros e motoristas no Brasil.

“Muitos passageiros adoram ter essa oportunidade de optar por definir a tarifa diretamente e a gente vê isso porque o crescimento orgânico pelo ‘boca a boca’ foi e ainda é a principal fonte de novos usuários para nós”, disse o executivo.

Além dos passageiros, essa dinâmica traz benefícios aos motoristas, que podem escolher os valores e rejeitar corridas sem sofrer penalização.

Ainda segundo o CEO na época, com atuação em mais de 160 cidades, o Brasil é considerado como um dos principais mercados da companhia.