Marvel admite um dos maiores problemas das atuais HQs do Homem-Aranha

É quase um consenso entre os fãs que as melhores histórias em quadrinhos do Homem-Aranha ficaram no passado, seja no mais distante, entre os anos 1960 e 1980, principalmente na fase do desenhista John Romita Sr.; e até em mais recentes, como a primeira era do Homem-Aranha Superior, já há mais de dez anos. As atuais HQs do Escalador de Paredes não vêm agradando os leitores há meses, e, agora, até a própria Marvel Comics admite oficialmente isso.

Em uma análise pessoal, baseada também nas opiniões de outros leitores, as HQs do Homem-Aranha têm faltado com alguns dos principais aspectos que tornaram o personagem no que todos acreditaram ser um clássico — contudo, as mudanças vistas atualmente em suas tramas têm mostrado que aquele Amigão da Vizinhança da época de John Romita Sr. parece não ser eterno.

Esse, aliás, é um dos principais problemas: o Homem-Aranha não tem sido o “Amigo da Vizinhança” que se importa com os moradores e questões de sua comunidade local, assim como com qualquer conflito mundial”.

Além disso, faltam atualmente coadjuvantes que também componham melhor o lado humano: há muito não temos pessoas como a Tia May, Mary Jane, Norman Osborn, Flash Thompson e até J. J. Jameson definindo o cotidiano de Peter Parker — não precisa repetir isso à exaustão, como vinha acontecendo, mas faltam substitutos para isso.

E, para completar, Parker anda cada vez mais amargo e odiado pela própria comunidade de heróis, sem o brilho daquele “herói que apanha do mundo porque aguenta”. Isso sem contar o fato de que o aparente definitivo fim do romance com Mary Jane foi um tanto quanto sombrio e perturbador.

Como a Marvel admitiu o problema?

Durante um monólogo na prévia de The Amazing Spider-Man 2024 Annual # 1, que chega às bancas nesta semana, o Homem-Aranha se refere a ser “Amigão da Vizinhança” algo que ele acha algo muito difícil nos dias atuais, ainda mais 24 horas por dia nos sete dias da semana.

Uma das razões é o fato dele mesmo não conseguir mais lidar com alguns fatos locais muitas vezes ignorados pelos outros que o chamam de “Amigo da Vizinhança”: neste caso, ele não fica assim mais com tanta vontade de “ser amigável” após ver um homem morrer no dia anterior — ou seja, Parker já não aguenta “apanhar do mundo” como sempre conseguiu.

Muita coisa mudou desde a primeira aparição do Homem-Aranha, e depois de ser um super-herói por décadas, o combate ao crime é uma carreira para ele neste momento. Nem todo mundo gosta de trabalhar todos os dias, especialmente depois de durante anos no mesmo ramo, e sempre haverá alguns dias ruins, em que não terá vontade de seguir o roteiro usual.

Ou seja, a Marvel Comics sabe que isso está acontecendo com o Homem-Aranha, mas, ao mesmo tempo em que não deixa ele amadurecer, como na atual versão Ultimate, em que ele é casado e pai de dois filhos; também não deixa para trás seu aspecto de jovem em seus 20 e poucos anos.

O Homem-Aranha não precisa ser jovem pra sempre e o próprio Miles Morales pode assumir algumas dessas características com mais propriedade. O problema maior da Marvel Comics é mesmo deixa Peter Parker amadurecer e levar para a próxima fase da vida adulta novos e cativantes coadjuvantes e diferentes formas de heroísmo. E, ainda assim, de vez em quando, conseguir voltar ao seu bairro para ser o velho “Amigo da Vizinhança” de sempre.

Vejamos o que a Casa das Ideias tem reserva para o Homem-Aranha nos próximos anos.