???? TÁ BARATO | iPhone 13 atinge preço excelente nesta oferta com cupom

Se você esperava uma queda de preço no iPhone 13 este é o momento ideal para adquirir um dos melhores smartphones da Apple. O modelo com 128 GB está disponível com um preço excelente! Basta acessar o link a seguir e aproveitar o desconto:

Compre o iPhone 13 a partir de R$ 3.240 com cupom

Sobre o iPhone 13

O iPhone 13 conta com ótimas especificações e as principais inovações da empresa para o ramo de smartphones introduzidas ao longo dos últimos anos. Ele possui 128 GB nesta oferta e vem com o chipset A15 Bionic, um processador que entrega ótimo desempenho com boa eficiência energética.

A tela OLED traz cores mais naturais, especialmente com o apoio das tecnologias True Tone e HDR10. A bateria de 3.240 mAh promete aguentar um dia todo de uso moderado, uma melhoria bastante perceptível frente ao iPhone 12.

Para fotografar e gravar vídeos com qualidade, o modelo é uma excelente aposta. O conjunto traseiro de câmeras e a lente principal contam com um sensor de 12 MP, e trazem como destaque o “Modo Cinema”, onde o aparelho consegue identificar a pessoa em destaque em uma gravação para focar nela, mesmo em movimento ou com outras pessoas na cena. Além disso, o dispositivo grava em uma resolução de até 4K.

