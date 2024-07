Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 terão reforço extra contra poeira

Poucos dias antes do lançamento do Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, novos vazamentos apontam que os aparelhos deverão trazer a resistência IP48. É a primeira vez que uma certificação do tipo aparece em celulares dobráveis, com reforço contra danos causados por poeira.

Para referência, os dobráveis do ano passado foram anunciados com o IPX8 — ou seja, resistência apenas contra água. A substituição do “X” pelo “4” indica que o produto passará a ser certificado contra a entrada de partículas de até um milímetro.

Mesmo que seja uma resistência aprimorada, o IP48 ainda não repete o que há de melhor no mercado de celulares. Diversos modelos de tela rígida já contam com o IP68 — que garante a proteção completa contra a entrada de poeira com qualquer tamanho de partículas.

Todas as informações de durabilidade foram reveladas por meio de um vazamento do conhecido perfil de Evan Blass. Nele, foram divulgadas fotos das páginas oficiais dos novos celulares, reafirmando especificações que já tinham sido apontadas em rumores anteriores.

Ambos os smartphones virão com o processador Snapdragon 8 Gen 3 como principal componente de desempenho. A plataforma traz recursos de inteligência artificial (IA) aprimorados, o que viabiliza o conjunto de soluções Galaxy AI já presente na linha Galaxy S24.

Outras novidades serão vistas na construção dos aparelhos, com laterais mais retas e estrutura material Armor Aluminium em ambos os casos. As telas ainda contarão com tecnologia Gorilla Glass Victus 2 para aprimorar a resistência contra riscos e rachaduras.

Para o Galaxy Z Flip 6 em específico, a lista de novidades ainda inclui um sensor principal de 50 MP, que representa uma evolução em comparação com o componente de 12 MP da geração anterior. O aparelho também ganhará uma bateria maior, com capacidade de 4.000 mAh que ainda fica atrás de rivais como o Honor Magic V Flip.

Os novos celulares dobráveis da Samsung serão revelados no próximo evento Galaxy Unpacked, que ocorrerá no dia 10 de julho. A empresa ainda aproveitará para apresentar outros dispositivos, como a linha Galaxy Watch 7/Ultra de relógios, os fones de ouvido Galaxy Buds 3/3 Pro e o anel inteligente Galaxy Ring.

Fonte: Evan Blass