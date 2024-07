Fóssil "salamandra gigante" do Paleozoico é encontrado na Namíbia

Sabia que 40 milhões de anos antes dos dinossauros, havia uma "salamandra gigante" vivendo por aí? É o que nos mostra um novo estudo publicado na revista Nature. Os arqueólogos encontraram o fóssil de uma espécie que ganhou o nome de Gaiasia jennyae, descrita como uma criatura do pântano. O nome é uma homenagem à formação Gai-as, na Namíbia, onde foi encontrado.

O nome da espécie também faz referência à Jenny Clack, uma paleontóloga especializada na evolução dos seres que deram origem a anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos — tetrápodes, um grupo de vertebrados que inclui todos os animais que possuem quatro membros.

O estudo faz algumas estimativas sobre as características e o comportamento da “salamandra", e menciona que a Gaiasia jennyae era consideravelmente maior do que uma pessoa, e provavelmente habitava o fundo de pântanos e lagos.

Embora Gaiasia jennyae fosse um animal aquático, ele podia se mover em terra. Um detalhe que os autores do estudo apontam, porém, é que a espécie provavelmente era lenta em seus movimentos.

Como era a Gaiasia jennyae

Fisicamente falando, no artigo, o animal é descrito com uma cabeça grande, plana, em forma de assento de vaso sanitário, o que permite abrir a boca e sugar a presa. Uma característica que se destaca na espécie Gaiasia jennyae, segundo os autores do estudo, é a dentição: presas enormes.

“A estrutura da parte frontal do crânio chamou a atenção. Era a única parte claramente visível naquela época, e mostrava presas grandes e entrelaçadas de forma incomum, criando uma mordida única para os primeiros tetrápodes", diz a equipe, em comunicado.

O grupo em questão desenterrou vários espécimes, incluindo um com um crânio e uma espinha bem preservados. Confira as imagens do fóssil:

“Tínhamos um material realmente fantástico, incluindo um crânio completo, que poderíamos usar para comparar com outros animais dessa época e ter uma noção do que esse animal era e o que o torna único”, acrescenta o time.

Período Permiano

Por meio dessa espécie, é possível que paleontólogos estudem mais o período Permiano — que aconteceu entre cerca de 298 e 252 milhões de anos atrás, sendo uma época importante para a evolução da vida.

Segundo os pesquisadores, muitos grupos de animais que apareceram nessa época e a ciência ainda não sabe realmente de onde vieram, então encontrar a Gaiasia no extremo sul sugere que havia um ecossistema que poderia sustentar esses predadores muito grandes.

Ou seja: essa "salamandra gigante" ajuda a chegar mais perto de respostas sobre os ancestrais dos mamíferos e répteis modernos.

Fonte: Nature