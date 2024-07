Paramount corta conteúdo do Comedy Central, TV Land, CMT e MTV

A Paramount está empenhada em cortar gastos e recuperar a saúde financeira dos negócios. Depois de anunciar o acordo provisório de fusão com a Skydance, a empresa retirou do ar conteúdos de vários outros canais a cabo, entre eles o Comedy Central, CMT e TV Land.

Na quarta-feira (3), os sites dos canais estavam redirecionando os usuários para a plataforma da Paramount+. Dois dias atrás, na segunda-feira (1), o MTVnews.com foi retirado do ar, eliminando cerca de 20 anos de histórias da web.

Quem tenta acessar o site do Comedy Central encontra uma janela pop-up com a seguinte mensagem:

"Embora episódios da maioria das séries do Comedy Central não estejam mais disponíveis neste site, você pode assistir ao Comedy Central por meio do seu provedor de TV. Você também pode se inscrever no Paramount+ para assistir a muitas temporadas de programas do Comedy Central.”

Como justificativa para as mudanças, a empresa disse em um comunicado “Introduzimos versões mais simplificadas de nossos sites, levando os fãs ao Paramount+ para assistir seus programas favoritos”.

Essas modificações ilustram o momento financeiro delicado que a empresa está passando. Em uma reunião com os funcionários na terça-feira (2), os coCEOs da Paramount — George Cheeks, Chris McCarthy e Brian Robbins — chegaram a comentar sobre a possibilidade de demissão para alguns funcionários.

Cheeks também disse na prefeitura que "Estamos pensando em vender certos ativos de propriedade da Paramount, na verdade, já contratamos banqueiros para nos ajudar neste processo, e usaremos os lucros para ajudar a pagar dívidas e fortalecer nosso balanço patrimonial".

Mudanças apagam parte da história da televisão dos EUA

A estratégia adotada pela Paramount pode gerar bons resultados financeiros, mas apaga boa parte dos acervos da televisão estadunidense. A limpeza do site do Comedy Central, por exemplo, elimina arquivos de programas antigos como The Daily Show, algumas outras séries como Key & Peele, Workaholics e ainda clipes de bandas como South Park. No Paramount+ apenas duas temporadas de The Daily Show estão disponíveis.