O Poco F6 é bom? Saiba se o intermediário da Xiaomi vale a pena em 2024

O Poco F6 chegou este ano como um dos celulares mais balanceados da Xiaomi. Porém, devido ao preço sugerido na faixa dos R$ 2,6 mil, pode surgir a dúvida se vale a pena investir no intermediário premium. Confira, nas linhas a seguir, se o Poco F6 é bom.

Poco F6 faz quase tudo muito bem

O Poco F6 é bom em quase tudo que se propõe, com exceção da bateria. Nos testes do Canaltech, o celular se mostrou uma excelente opção para quem busca um aparelho com ótimo custo-benefício.

Um dos destaques do Poco F6 é o chipset Snapdragon 8s Gen 3 que, junto à memória RAM de até 12 GB, entrega bastante desempenho. O processador fica um pouco atrás do Snapdragon 8 Gen 3 tradicional, mas ainda performa muito bem em todos os apps e jogos.

No uso cotidiano, o celular roda qualquer tarefa sem problemas. Em poucos momentos, o sistema reinicia aplicativos mais pesados em segundo plano para liberar a memória RAM. Porém, isso não chega a atrapalhar.

A tela do Poco F6 também merece destaque. Com 6,67 polegadas, o painel AMOLED ostenta resolução 1,5K e taxa de atualização de 120 Hz — que, infelizmente, drena bastante bateria.

O Poco F6 é bastante resistente, graças à construção em plástico e a proteção Gorilla Glass Victus na tela. Até existe certificação IP64, mas ela só protege contra poeira. A resistência à água vale apenas para respingos de todas as direções — ou seja, não dá para mergulhar o celular.

No quesito conjunto fotográfico, o smartphone da Xiaomi é bastante competente. As fotos têm ótima qualidade em ambientes bem iluminados e não perdem muitos detalhes à noite. A gravação de vídeos em 4K com a câmera principal também entrega bons resultados, com bom balanço de cores e níveis de branco.

A câmera ultrawide faz fotos com boa qualidade, mas perde saturação. Por fim, as selfies são decentes, mas podiam melhorar. Afinal, é um celular intermediário premium que compete diretamente com aparelhos como o Galaxy S23 FE, da Samsung.

Os prontos fracos do Poco F6

Apesar de ser um celular muito competente, o Poco F6 deixa a desejar na bateria. Os 5.000 mAh esgotam rapidamente, principalmente ao usar o modo de 120 Hz da tela.

Em seis horas de uso intenso, o celular perdeu 30% de carga. Em comparação, o modelo da geração passada — o Poco F5 — gastou 25% no mesmo tempo.

Por fim, apesar da promessa de entregar bom custo-benefício, o celular está caro para o que ele entrega. No momento de publicação deste artigo, o modelo de 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento está custando cerca de R$ 2.800.

Poco F6: ficha técnica

Tela: 6,67 polegadas com resolução de 1220 x 2712 pixels e 446 ppi;

6,67 polegadas com resolução de 1220 x 2712 pixels e 446 ppi; Tecnologias da tela: AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2400 nits;

AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2400 nits; Chipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) CPU: Octa-core [1x Cortex-X4 (3,0 GHz), 4x Cortex-A720 (2,8 GHz), 3x Cortex-A520 (2,0 GHz)];

Octa-core [1x Cortex-X4 (3,0 GHz), 4x Cortex-A720 (2,8 GHz), 3x Cortex-A520 (2,0 GHz)]; GPU: Adreno 735;

Adreno 735; Memória RAM: 8 GB ou 12 GB;

8 GB ou 12 GB; Armazenamento interno: 256 GB ou 512 GB;

256 GB ou 512 GB; Câmeras traseiras: Principal: 50 MP, f/1.6, 1/1,95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS Ultrawide: 8 MP, 1/4,0", 1,12 µm.

Câmera frontal: 20 MP, f/2,2, (wide), 0,8 µm.

20 MP, f/2,2, (wide), 0,8 µm. Dimensões: 160,5 x 74,5 x 8,0 mm

160,5 x 74,5 x 8,0 mm Peso: 179 gramas;

179 gramas; Proteções: certificação IP64, Gorilla Glass Victus;

certificação IP64, Gorilla Glass Victus; Bateria: 5.000 mAh, com carregamento de 90 W;

5.000 mAh, com carregamento de 90 W; Extras: leitor de impressões digital sob a tela, alto-falantes estéreos, sensor de proximidade virtual;

leitor de impressões digital sob a tela, alto-falantes estéreos, sensor de proximidade virtual; Cores disponíveis: verde, preto e titânio;

verde, preto e titânio; Sistema operacional: Android 14, HyperOS.

O Poco F6 vale a pena em 2024?

O Poco F6 vale a pena por ser um celular muito balanceado e oferecer uma experiência de uso sólida. Apesar da bateria não durar tanto quanto a do Poco F5, o modelo atual ainda é uma boa opção de compra em 2024.

Contudo, o preço está alto e não condiz com os itens que o celular entrega. Para este modelo, é recomendado aguardar descontos ou reduções para cerca de R$ 2.200, ou menos.