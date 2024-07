Horizon Zero Dawn é cancelada devido a comportamento tóxico do showrunner

A série da Netflix Horizon Zero Dawn foi cancelada, ou pelo menos arquivada, pela gigante do streaming. A obra, que é uma parceria da empresa do Tudum com a Sony, adapta o jogo de videogame homônimo e teve seu projeto interrompido depois que a Rolling Stones noticiou que o showrunner Steve Blackman estava sendo acusado por 12 funcionários de promover um ambiente tóxico, sexista e opressor.

As denúncias vieram de funcionários que trabalharam na série de fantasia The Umbrella Academy, na qual Blackman também assina como showrunner. Segundo fontes, que preferiram manter o anonimato para preservarem seus empregos, o executivo estimulava rivalidade entre os escritores e chegou a demitir uma mulher por ela estar grávida.

Em contrapartida, a defesa de Blackman alegou que as denúncias são falsas e vêm de funcionários infelizes com o trabalho.

"Essas alegações de um punhado de funcionários descontentes são completamente falsas e ultrajantes, e de forma alguma refletem o ambiente de trabalho colaborativo, respeitoso e bem-sucedido que o Sr. Blackman cultivou.”

Vale lembrar que ainda não se sabe o quanto a Netflix e a Sony avançaram na produção de Horizon Zero Dawn. Isso significa que ainda existe a possibilidade das empresas encontrarem outro showrunner para terminar a adaptação. No momento, no entanto, a série é dada como cancelada.