Galaxy Ring pode ter preço equivalente a R$ 2 mil

Os possíveis preços do Samsung Galaxy Ring acabam de ser publicados em um novo vazamento. De acordo com as informações do perfil Bilibilkun na rede social X, o produto pode custar o equivalente a R$ 2 mil reais em seu lançamento.

Estima-se que o produto seja oferecido em versões que custem entre US$ 300 e 380 — cerca de R$ 1.646 e R$ 2.085 em conversão direta. Não se sabe exatamente o que justificaria a diferença entre os valores, mas notícias anteriores já mostraram que o anel será vendido em nove tamanhos distintos.

Essa estimativa é válida para o mercado dos Estados Unidos, mas o preço variará de acordo com o país em que o gadget será vendido.

O preço já é considerado alto, visto que o Galaxy Ring se aproximaria da linha Galaxy Watch 7 de relógios inteligentes — que têm uma tela, e diversos recursos extras.

O primeiro anel inteligente da Samsung será lançado como uma alternativa menos intrusiva que os relógios para realizar a medição de dados corporais. Afinal, ele contará com uma série de sensores capazes de medir batimentos cardíacos e qualidade do sono, entre outros acompanhamentos de saúde.

É esperado que o acessório seja oferecido nas opções de cores preto, dourado e prateado. Sua bateria pode ter duração de 5 a 9 dias consecutivos.

Mesmo que já tenha mostrado o Galaxy Ring em outras oportunidades, a Samsung ainda não oficializou o produto. Por isso, diversas informações sobre o produto ainda são desconhecidas, incluindo várias especificações técnicas.

Estes detalhes serão revelados durante o próximo evento Galaxy Unpacked, que ocorrerá no dia 10 de julho. Na mesma ocasião, a Samsung também apresentará seus novos celulares dobráveis com Galaxy AI, os fones de ouvido Galaxy Buds 3/3 Pro, e os relógios Galaxy Watch 7/Ultra.

Fonte: X/@billbil_kun