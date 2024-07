Vivaldi deixa você personalizar a tela inicial no celular

O Vivaldi anunciou novas atualizações no aplicativo para Android e iOS com foco em personalização: o app ganhou uma ferramenta específica para editar a tela inicial, além de novas opções para gerenciar favoritos e mudar atalhos na barra de endereços.

Tela inicial do seu jeito

O aplicativo para dispositivos móveis enfim ganhou uma opção para personalizar o que aparece na tela inicial. É possível escolher um Speed Dial (conjunto de links para acesso rápido), configurar um atalho para abrir a tela rapidamente e ainda mudar o papel de parede do espaço com fotos da galeria ou sugestões enviadas pelo navegador.

Apelidos para favoritos

Outra novidade interessante é a opção de criar apelidos para os sites favoritos: se você salvou uma planilha financeira, por exemplo, pode salvar o link como “Planilha de gastos” e apenas digitar o termo na barra de endereços para abri-lo rapidamente. Para usá-lo, basta abrir a lista de favoritos, pressionar sobre um dos itens e preencher o espaço do apelido.

Melhorias no bloqueador de anúncios

A desenvolvedora do Vivaldi não entrou em detalhes, mas também confirmou melhorias no bloqueador de anúncios e rastreadores do navegador com o objetivo de torná-lo mais eficiente. A intenção do browser é que as pessoas usem apenas o adblocker nativo do app, sem a necessidade de baixar plugins de terceiros.

Por fim, os apps também receberam os seguintes ajustes:

Trocar o botão da barra de endereços por outros atalhos (somente no Android);

Escolher o intervalo de tempo para deixar uma aba inativa (somente no iOS);

Abrir links em abas em segundo plano (somente no iOS).

Novidades já disponíveis

Os recursos foram liberados na versão 6.8 do navegador, disponível para Android e iOS — atualize o aplicativo para receber todas as novidades. Recentemente, o app para desktop também foi atualizado e ganhou um recurso para informar o consumo de memória RAM de cada aba aberta.