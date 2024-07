Novo robô aspirador da Samsung tem mapeamento 3D e controle via app

A Samsung anunciou nesta quinta-feira (04) o lançamento do aspirador robô VR3M. O novo modelo conta com recurso avançado de mapeamento e tem função 2 em 1, que permite aspirar e passar pano ao mesmo tempo, sem se preocupar em deixar sujeiras pela casa.

Um dos principais destaques do VR3M é o sensor LiDAR, responsável por fazer o mapeamento em 3D da casa e separar todos os cômodos, a fim de facilitar na hora da limpeza — seja para passar em um único ambiente ou em todos. O sensor também facilita na hora de criar áreas de bloqueio, para que ele não passe em determinadas regiões, como embaixo de móveis ou outros eletrodomésticos, por exemplo.

O VR3M é compatível com o aplicativo SmartThings e pode ser controlado totalmente dentro do hub de casa inteligente da Samsung. Isso permite criar cenas para higienizar determinados cômodos ou definir horários específicos para ele iniciar uma limpeza.

Já a função 2 em 1 permite que o robô aspire toda a sujeira do chão ao mesmo tempo em que passa pano pela casa, dispensando água sem fazer mais sujeira, como acontece com modelos mais simples. O fluxo de água pode ser controlado no aplicativo SmartThings e o usuário pode optar também por desativá-lo completamente, caso queira apenas aspirar.

Outro ponto positivo é que o robô tem um sistema que consegue identificar o tipo de piso em que está passando. Assim, ele pode intensificar o poder de limpeza em superfícies mais “complicadas”, ou até mesmo reconhecer quando há um tapete no caminho para evitá-lo.

O VR3M tem bateria com autonomia para até 3 horas de limpeza e tem base de carregamento automático, ou seja, ele volta sozinho para o carregador quando termina a limpeza ou quando a carga já está no fim.

O novo robô aspirador da Samsung já está disponível no mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 3.299 para pagamento à vista ou R$ 3.509 para o parcelamento em até 12 vezes sem juros.