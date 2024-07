Missão Artemis | Nave Orion entra em preparativos para lançamento

A NASA publicou na quarta (3) uma nova foto da espaçonave Orion, que a mostra em um dos testes para o lançamento na missão Artemis II. O clique foi feito em 28 de junho, quando o veículo foi suspenso no interior do Final Assembly and System Testing, uma das instalações da agência espacial.

Naquele dia, um guindaste de 30 toneladas suspendeu a Orion no interior de uma câmara de altitude. Ali, a espaçonave passou por testes eletromagnéticos, que ajudam os membros da NASA a verificar o funcionamento dos sistemas eletrônicos da espaçonave e se estão prontos para protegê-la das condições do espaço.

O procedimento faz parte de mais uma rodada de testes para a missão, que incluem a verificação da performance dos subsistemas da Orion e a checagem de qualquer possível vazamento em seu sistema de propulsão.

Não pense que os testes e análises acabaram. Para os próximos passos, a Orion vai passar por mais uma sequência de testes que, desta vez, vai colocá-la em um ambiente de vácuo quase total e baixa pressão.

Sem atmosfera, as condições ali vão ser parecidas com aquelas que a espaçonave vai encontrar durante missões como a Artemis II. Prevista para 2025, a missão vai levar os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen para uma viagem ao redor da Lua.

“Os dados registrados nestes testes vão ser usados para certificar que a espaçonave pode levar em segurança os astronautas da Artemis II pelo ambiente extremo do espaço”, finalizou a NASA em um comunicado.

Fonte: NASA