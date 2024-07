Binance abre inscrições para curso grátis de criptomoedas e blockchain

A Binance anunciou, em parceria com a plataforma de educação DIO, um curso imersivo gratuito sobre criptomoedas, blockchain e investimentos em ativos digitais, com oferta de 10 mil bolsas de estudo. O curso "Coding the Future Binance" tem como objetivo capacitar tanto investidores quanto desenvolvedores e promover uma maior adoção dessas tecnologias.

As inscrições estão abertas até 31 de julho, e os participantes podem ter acesso imediato ao conteúdo. O curso terá encerramento em 30 de setembro.

Coding the Future Binance

O programa conta com 55 horas de conteúdo e aborda desde a criação de carteiras de investimento até a programação de contratos inteligentes em Solidity, além de explorar a Web3 e a criação de NFTs e de criptomoedas na rede Ethereum.

O curso inclui projetos práticos e sessões de mentoria ao vivo com especialistas da Binance, como forma de proporcionar uma visão ampla do funcionamento do mercado de criptoativos e orientações sobre como evitar golpes e fraudes.

“A educação sobre blockchain e criptomoedas é um dos principais entraves para a adoção da tecnologia por uma parcela mais ampla da sociedade”, conta o diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Nazar, em nota.

“Esse programa olha tanto os investidores, quanto os profissionais de tecnologia que adentram esse mercado, contribuindo para a formação de mão de obra capacitada para atender as demandas dessa indústria em crescimento”, afirma Nazar.

A iniciativa também inclui palestras introdutórias ministradas por especialistas da Binance sobre criptomoedas, funcionamento do mercado de criptoativos, análise de mercado e gerenciamento de investimentos.

O CEO e cofundador da DIO, Iglá Generoso, celebrou a parceria com a Binance e afirmou que a imersão é “uma excelente oportunidade para aprofundar conhecimentos sobre criptomoedas e blockchain com uma empresa que está moldando o futuro da tecnologia digital”.

As inscrições para o curso Coding the Future Binance podem ser realizadas no site dio.me/bootcamp/coding-the-future-blockchain-developer-with-solidity.