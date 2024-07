O segmento dos hatches tem um novo líder. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Hyundai HB20 vendeu 9.760 novos carros em junho de 2024 e, com isso, superou o Volkswagen Polo (9.683), agora segundo colocado no segmento.

O ótimo desempenho do modelo sul-coreano no período, porém, não foi suficiente para derrubar o rival alemão do topo da tabela no acumulado do ano. Entre janeiro e junho, o Volkswagen Polo já registrou 57.862 emplacamentos contra 42.696 do HB20.

O terceiro colocado entre os hatches mais vendidos do Brasil em junho de 2024 foi o Chevrolet Onix, que registrou 8.852 emplacamentos. O modelo da GM conseguiu, com esse desempenho, se manter na vice-liderança ao fim do 1º semestre, com 43.603 vendas acumuladas.

O top 5 do segmento em junho contou com as presenças de dois modelos da Fiat: o Argo, quarto colocado, com 7.423, e o Mobi, que fechou a primeira metade da lista ao comercializar 6.007 unidades. Eles inverteram de lugar no comparativo com o mês de maio.

Dolphin Mini sai do top 10

A parte inferior do ranking com os 10 hatches mais vendidos do Brasil apresentou uma alteração interessante em relação à lista de maio: o BYD Dolphin Mini deixou o top 10 e deu lugar para seu “irmão”, o Dolphin, único elétrico do grupo.

O Dolphin fechou junho como o décimo hatch mais vendido do Brasil, com 1.514 emplacamentos. Nas quatro posições restantes, nenhuma novidade no comparativo com o último ranking, com as manutenções de Renault Kwid, Peugeot 208, Toyota Yaris e Citroën C3.

10 hatches mais vendidos do Brasil em junho de 2024