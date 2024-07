Após mais de um ano, tripulação está prestes a deixar simulação de vida em Marte

Os primeiros voluntários a viver mais de um ano em um habitat da NASA vão sair das instalações no sábado (6). Após 378 dias, a tripulação composta por Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell e Nathan Jones vai deixar Mars Dune Alpha, uma estrutura da NASA que imita de forma realística o ambiente em Marte — só que na Terra!

A NASA destacou o marco em uma publicação no X, o antigo Twitter. “A tripulação 1 da missão CHAPEA comemorou 1 ano em um habitat marciano simulado no Centro Johnson”, escreveram.

Segundo a agência espacial, as pesquisas desta e de outras missões ajudam os cientistas a entender melhor como os astronautas vão viver e trabalhar em segurança no espaço profundo.

Os dados obtidos durante a CHAPEA (sigla de Crew Health and Performance Exploration Analog) vão ajudar a NASA a trabalhar no programa Artemis, que vai levar os próximos astronautas para a Lua. Futuramente, os aprendizados do programa vão ajudar no envio de missões tripuladas a Marte.

The CHAPEA mission 1 crew has celebrated year in a simulated Mars habitat at @NASA_Johnson.



Research done during missions like CHAPEA helps us prepare for future #Artemis missions by learning how to live and work safely in deep space conditions.https://t.co/cBCWKUPkn6 pic.twitter.com/k8mUKJiSvy