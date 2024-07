???? SENSACIONAL | Mouse Gamer Redragon Cobra com preço imperdível

Para quem está procurando um mouse gamer super confortável, leve, com ótimo sensor óptico e por menos de R$ 100,00, a espera acabou. O Redragon Cobra, modelo gamer, 7 botões programáveis e sensor de 10 mil DPIs para solar a lane com precisão no LoL, está por apenas R$ 89,91 no Julho Gamer da KaBuM! com o cupom que o CT Ofertas separou.

Compre Mouse Redragon Cobra com sensor óptico de 10.000 DPI e 7 botões por R$ 90 no Julho Gamer da KaBuM!

Mais sobre o Redragon Cobra

O Redragon Cobra traz iluminação RGB Redragon Chroma RGB, 7 botões programáveis, oferecendo mais versatilidade para gamers de todos os estilos. A Redrgon utilizou o sensor óptico Pixart 3325 no Redragon Cobra, um dos melhores do mercado, garantindo sensibilidade competitiva de até 10 mil DPIs e até 5 perfis configuráveis em um modelo extremamente competente e barato.

O Redragon Cobra está com mais de 33% de desconto no Julho Gamer da KaBuM!, saindo por apenas R$ 89,91 com o super cupom que o CT Ofertas separou, ou em até 4x de 26,45.

Compre Mouse Redragon Cobra com sensor óptico de 10.000 DPI e 7 botões por R$ 90 no Julho Gamer da KaBuM!