YouTube | Como denunciar deepfakes feitos por IA que simulam sua voz

Caso você tenha encontrado um vídeo que usa IA para simular a sua aparência ou a sua voz no YouTube, é possível preencher uma denúncia de violação de privacidade para tirá-lo do ar. O recurso é uma forma de combater deepfakes e proteger a identidade dos usuários na plataforma.

O YouTube informa que a denúncia pode ser feita para qualquer publicação que retrata uma “versão realista alterada ou sintética” da pessoa, mesmo sem violar as diretrizes da comunidade. Para isso, é necessário preencher um formulário no suporte da plataforma e trazer a maior quantidade de detalhes sobre a manipulação das imagens.

Como denunciar deepfakes de sua voz ou imagem no YouTube

Antes de liberar o formulário, o YouTube recomenda que a pessoa leia os conteúdos sobre assédio e violação de diretrizes da comunidade da plataforma, além de tentar entrar em contato com quem publicou o vídeo.

A empresa ainda reforça que reivindicações falsas podem resultar no banimento da conta, então é importante separar provas e mais informações sobre o ocorrido. Vale lembrar que somente a pessoa atingida pelo vídeo pode enviar uma reclamação — no caso de um menor de idade ou uma pessoa sem acesso à internet, o processo precisa ser feito por um responsável legal.

No celular

Siga estes passos:

Acesse o link para a denúncia na Ajuda do YouTube (support.google.com/youtube); Pressione “Continuar”; Selecione “Ainda quero enviar uma denúncia de violação de privacidade”; Toque em “Analisei as diretrizes da comunidade”; Pressione “Denunciar conteúdo sintético ou alterado”; Preencha o formulário, assine o documento e envie para análise.





No computador

O caminho é similar:

Acesse a página de denúncia na Ajuda do YouTube (support.google.com/youtube); Selecione “Continuar; Avance para “Ainda quero fazer uma denúncia de violação de privacidade”; Clique em “Analisei as diretrizes da comunidade”; Selecione “Denunciar conteúdo sintético ou alterado”; Preencha o formulário com todas as informações.





O que precisa ser enviado no formulário

O YouTube exige as seguintes informações:

Nome completo;

Quem faz a denúncia;

País;

Endereço de e-mail;

Tipo de conteúdo que simula a voz ou a imagem;

Detalhes sobre como você aparece no vídeo e como a aparência foi alterada por IA;

Provas (caso tenha um link externo);

Declarações legais;

Assinatura.

Como funciona a denúncia

Após enviar uma queixa de violação de privacidade, a equipe de suporte do YouTube analisa o caso e considera diversos fatores, como identificar se o vídeo é realista, se a pessoa pode ser identificada ou se mostra alguma figura pública praticando atividades sensíveis.

Em seguida, a plataforma entra em contato com o perfil que publicou o vídeo original para pedir para tirá-lo do ar ou ocultar as informações que expõem a pessoa afetada — o proprietário do canal tem até 48 horas para responder a notificação da empresa.

Durante todo o processo, o YouTube mantém a identidade da vítima em sigilo e envia atualizações apenas para o e-mail cadastrado no formulário.

Vale lembrar que o YouTube também tem um recurso padrão para denunciar vídeos que violam as diretrizes da comunidade da plataforma. Além disso, se você foi vítima de calúnia, injúria ou difamação por alguma publicação, também pode preencher um boletim de ocorrência digital.