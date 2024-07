Lucro da Samsung teria crescido 13 vezes graças à IA, dizem analistas

Analistas da indústria de hardware apontam que a Samsung Electronics teria registrado um aumento de 13 vezes no lucro do segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. O motivo? Alta demanda por componentes necessários para aplicações de inteligência artificial (IA).

Dados da LSEG SmartEstimate informaram que o lucro operacional da maior fabricante de chips de memória, smartphones e TVs subiu provavelmente para 8,8 trilhões de wons (R$ 34,9 bilhões) até 30 de junho de 2024. Isso representaria um aumento significativo em relação a junho de 2023, quando a sul-coreana arrecadou 670 bilhões de wons (R$ 2,6 bi).

A Samsung ainda não revelou os ganhos do trimestre passado, mas, se confirmado, seria o maior lucro da empresa desde 2022, época de COVID-19. A Reuters argumenta que a divisão de semicondutores registrou lucro trimestral novamente, após os preços dos chips de memória subirem depois da queda substancial causada pela pandemia.

Segundo dados da TrendForce, os preços dos chips de memória subiram de 13% a 20% em relação ao trimestre anterior. Com isso, estima-se que o lucro somente da divisão de chips da Samsung foi de 4,6 trilhões de wons (R$ 18 bi), quase os 4,3 trilhões de wons (R$ 17 bi) perdidos em 2023.

A coreana, muito conhecida pelos seus smartphones, TVs e tablets, também produz peças fundamentais para outras empresas, como chips DRAM de ponta usados em data centers e chipsets de IA, que “estão sustentando uma ampla recuperação na indústria de chips”, disseram os analistas.

Fonte: Reuters