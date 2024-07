Battlefield 2042 se encontra com Dead Space em novo evento online

Dead Space foi lançado em 2008 e no mesmo ano se tornou um clássico instantâneo do terror e exploração com elementos de jogos de tiro. Ambientado em corredores claustrofóbicos que lembram a franquia Alien, o título ganhou sequências e um recente remake para a nova geração. E, agora, segundo a Electronic Arts, os usuários de Battlefield 2042 poderão viver um evento inspirado pelo terror sci-fi.

O evento exclusivo e de tempo limitado, chamado Surto, foi anunciado pela Electronic Arts por meio de uma postagem na rede social X (antigo Twitter).

O Surto vai durar uma semana, da próxima terça-feira (9) até a seguinte (16). “Em Surto, as equipes vão ter que mostrar muita resiliência e engenhosidade humana pra encarar um novo inimigo implacável enquanto tentam escapar do sinistro laboratório Boreas”, cita a descrição da EA.

Além da experiência caótica e competitiva online de Battlefield, os jogadores poderão aproveitar o terror de sobrevivência de Dead Space com recompensas únicas: novo amuleto de arma, nova skin e background card e tag.

Your squad is about to become humanity’s last defense.#Battlefield 2042 | @DeadSpace July 9 - 16 pic.twitter.com/2OsJIwbbur July 3, 2024

E quem quiser uma imersão mais completa de Dead Space no Battlefield 2042, basta comprar o Pacote Dead Space, disponível por 2200 BFC, que inclui uma Roupa Lendária de Especialista e três Visuais Lendários de Armas, entre outras coisas.

Battlefield 2042 está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.