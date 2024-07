Google Fotos chega a 10 bilhões de downloads na Play Store

O Google Fotos ultrapassou a marca de 10 bilhões de downloads na Play Store, loja de apps do Android. O gerenciador de imagens é apenas o 10º aplicativo da história a atingir o feito no sistema operacional — a lista é composta somente por apps desenvolvidos e publicados pelo Google.

Derivado do extinto Google+, o Fotos foi lançado em 2015 para criar uma biblioteca de imagens e vídeos nas contas da empresa. Além de atuar como um app de galeria, também concentra funções para criar álbuns, identificar pessoas, editar imagens e até gerar lembranças automáticas de eventos passados.

O aplicativo se tornou um sucesso graças à opção de criar backups e armazenar todas as fotos na nuvem, o que evitava a dor de cabeça de trocar de celular e perder todas as imagens, por exemplo. A pesquisa também é um elemento de destaque, com vários filtros para encontrar fotos e vídeos com base nas pessoas presentes, objetos, data ou localização.

É comum que os aplicativos do Google alcancem marcas bilionárias de download no Android porque são instalados nas configurações de fábrica do sistema. No caso do Fotos, o app tornou-se a opção padrão do SO em 2017 — antes disso, precisava dividir espaço com apps de galeria de cada fabricante.

Aplicativos com mais de 10 bilhões de downloads na Play Store

Apenas 10 apps do Google atingiram a dezena bilionária no Android. Alguns são opções famosas, como o Chrome e o YouTube, mas também existem componentes pré-instalados do sistema, como o Acessibilidade do Android e o serviço de reconhecimento de fala. Veja a lista:

Google Fotos;

Google;

Google Play Services;

YouTube;

Google Chrome;

Google Drive;

Google Maps;

Gmail;

Speech Recognition & Synthesis;

Acessibilidade do Android

A Play Store não traz os números exatos, então não é possível saber qual é o app mais popular da plataforma. Além das ferramentas do Google, vale destacar a popularidade da Meta: Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp são aplicativos com mais de 5 bilhões de downloads na loja.