Bactérias infecciosas são detectadas em tintas para tatuagem

Preocupação desbloqueada: um artigo da Applied and Environmental Microbiology mostrou na última terça-feira (2) que mais de um terço das tintas para tatuagem nos EUA testou positivo para bactérias. Com isso, as tintas podem ser uma fonte de infecções. Não foram avaliados produtos brasileiros.

Ao todo, os pesquisadores do National Center for Toxicological Research testaram 75 tintas de tatuagem de 14 marcas populares, em busca de bactérias aeróbicas (aquelas que necessitam de oxigênio para realizar a respiração celular e obter energia) e anaeróbicas (que não precisam de oxigênio e obtêm energia através de processos como a fermentação).



Do total de tintas testadas, 26 (cerca de 35%) estavam contaminadas com bactérias aeróbicas e anaeróbicas, mesmo que mais da metade dos rótulos das tintas sinalizasse que os produtos são estéreis.

Isso deixa duas possibilidades: ou o processo de esterilização é ineficaz ou as alegações apresentadas nos rótulos das tintas são imprecisas.

"Nossas descobertas revelam que tintas de tatuagem fechadas e lacradas podem abrigar bactérias anaeróbicas, conhecidas por prosperar em ambientes com baixo teor de oxigênio, como a camada dérmica da pele, juntamente com bactérias aeróbicas", afirma o co-autor do estudo, Seong-Jae (Peter), em comunicado divulgado pela American Society for Microbiology.

Bactérias nas tintas de tatuagem

"Os resultados enfatizam a importância de monitorar esses produtos para bactérias aeróbicas e anaeróbicas, incluindo microrganismos possivelmente patogênicos", acrescenta o pesquisador.

Para detectar as bactérias infecciosas, os cientistas misturaram cada tinta com uma substância rica em nutrientes que pudesse fornecer o ambiente adequado para a proliferação. Em seguida, as amostras foram colocadas em dois tipos de ambientes: uma incubadora comum para bactérias que precisam de oxigênio e uma câmara especial sem oxigênio para aquelas que não podem viver com oxigênio.

“A crescente popularidade da tatuagem nos últimos anos coincidiu com um aumento nas complicações ou reações adversas relacionadas à tatuagem. Além das infecções microbianas, complicações imunológicas, como reações inflamatórias e hipersensibilidade alérgica, bem como respostas tóxicas, representam uma parcela significativa desses problemas", diz o pesquisador.

Os pesquisadores descobriram 34 tipos diferentes de bactérias nas amostras de tinta. As mais comuns são:

Staphylococcus saprophyticus, responsável por infecções do trato urinário

Staphylococcus epidermidis, que geralmente causa infecção hospitalar

Cutibacterium acnes, causadora da acne

Pseudomonas putida, que pode levar a infecções relacionadas à pneumonia

Stenotrophomonas maltophilia, uma bactéria resistente a medicamentos que pode causar infecções do trato respiratório

"Queremos enfatizar a importância do monitoramento contínuo desses produtos para garantir a segurança microbiana das tintas de tatuagem", finaliza o autor.

Tatuagem e infecção

A FDA (Food and Drug Administration, órgão de saúde dos EUA) orienta que, se a pessoa fizer uma tatuagem e tiver uma infecção, o primeiro passo é entrar em contato com um profissional de saúde. No entanto, também é importante falar com o próprio tatuador.

"Notifique o tatuador para que ele possa identificar a tinta e evitar usá-la novamente. Peça a marca, a cor e qualquer lote ou número de lote da tinta ou diluente para ajudar a determinar a fonte do problema e como tratá-lo", diz a agência de saúde.

Tintas de tatuagem no Brasil

No Brasil, as tintas de tatuagem devem seguir critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) " para garantir a segurança ao usuário, evitando o uso de substâncias nocivas". As três marcas de tinta de tatuagem autorizadas pela Anvisa são:

Starbrite Colors – Amazon Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Especializados.

Electric Ink – Electric Ink Indústria Comércio, Importação e Exportação LTDA.

Iron Works – Brasil LTDA



A Anvisa orienta que, antes de fazer qualquer tatuagem, é importante cobrar do profissional responsável as informações referentes ao nome da tinta para tatuagem (e, na verdade, todo o equipamento) que está sendo utilizada: "Na embalagem do produto é obrigatória a apresentação do número de registro na Anvisa bem como a identificação do fabricante e distribuidor".

Fonte: Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology, FDA, Anvisa