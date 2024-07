Como salvar vídeos do YouTube | Guia Prático

Você pode usar as playlists do YouTube para salvar vídeos e assisti-los mais tarde. A plataforma também oferece a opção de download para assinantes do Premium para guardar conteúdo no celular, computador ou tablet mesmo sem acesso à internet.

Como guardar vídeos para assistir mais tarde

O YouTube oferece um botão para guardar vídeos em listas de reprodução, sejam elas públicas ou privadas:

Acesse a página do vídeo no YouTube; Aperte em “Salvar”; Selecione uma playlist; Confirme em “Ok”.





Depois, basta acessar as playlists com a sua conta do Google para conferir os vídeos guardados nas playlists.

Como criar uma playlist no YouTube

Se você deseja criar uma nova playlist para guardar os seus vídeos, faça o seguinte:

Entre no vídeo; Toque em “Salvar”; Vá em “Nova playlist”; Escolha um nome; Selecione se a lista será pública ou privada; Conclua em “Criar”.





Como baixar um vídeo o YouTube

Assim como no app da Netflix, assinantes do Premium conseguem fazer o download de um vídeo do YouTube sem depender de outros programas ou sites:

Abra a página do vídeo; Toque em “Download”; Selecione a qualidade do vídeo; Confirme em “Baixar”.





Outra opção, caso queira guardar o arquivo da mídia separado, é baixar o vídeo do YouTube por sites externos. Essa alternativa, no entanto, pode ser arriscada.