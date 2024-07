RIP | Ben Affleck e Matt Damon protagonizam thriller da Netflix

Os atores Ben Affleck e Matt Damon estão produzindo um novo filme para a Netflix. Intitulado RIP, a trama é um thriller policial escrito e dirigido por Joe Carnahan (A Perseguição). Até o momento desta publicação, a gigante do streaming não deu detalhes sobre o enredo, o elenco e a data de estreia do longa, mas reforçou que a obra será produzida pela Artists Equity, empresa dos dois artistas.

Vale lembrar que a parceria da dupla vem de longa data. Amigos desde a infância, os dois atores trabalharam juntos na comédia Dogma (1999), no drama épico O Último Duelo (2021), em AIR: A História Por Trás do Logo (2023) e em Gênio Indomável (1997), pelo qual ganharam o Oscar de melhor roteiro.

Por trás das câmeras, os amigos também produziram A Maior História de Amor Nunca Contada (2024), do Amazon Prime Video e o drama história Small Things Like These (2024), protagonizado por Cillian Murphy e escolhido para abrir 74ª edição do Festival de Cinema de Berlim que aconteceu em 2024.