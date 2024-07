Como usar o Instagram | Guia Prático

Além de publicar fotos e vídeos, existem outras formas de usar o Instagram no dia a dia. É o caso do mensageiro interno da plataforma, que permite conversar com seus amigos, família e até mesmo empresas sem depender de outro app.

Como criar uma conta no Instagram

Se você não tem uma conta no Instagram, veja como criá-la:

Abra o Instagram (Android | iOS); Escolha um nome de usuário; Toque em “Cadastre-se”; Insira seu telefone ou e-mail; Digite seu nome completo; Crie uma senha para a conta.





Dá para entrar no Instagram com a conta do Facebook?

Sim. A Meta oferece uma integração entre as redes sociais que permite acessar o Instagram pelo Facebook.

Como ganhar seguidores no Instagram

O jeito mais fácil de ganhar os primeiros seguidores é compartilhar o perfil com a sua família, amigos, colegas do trabalho, clientes e afins. Essa dica é válida tanto para quem fez uma conta pessoal quanto para empresas que querem participar do Instagram.

Existem outras dicas que podem te ajudar a crescer no Instagram, como fazer Reels, caprichar nos stories e produzir conteúdo original.

Como postar no Instagram

O Instagram permite publicar conteúdo no feed, Reels e Stories, além de oferecer transmissões ao vivo.

Publicar no feed

Para publicar uma foto ou vídeo no feed, faça o seguinte passo a passo:

Toque na botão de “+”; Selecione uma mídia ou abra a câmera; Edite o conteúdo; Escreva uma legenda para a publicação; Marque pessoas, adicione e faça outros ajustes na publicação (opcional) Ao finalizar, toque em “Compartilhar”.





Publicar um story

O Instagram também oferece publicações efêmeras, que duram apenas 24 horas:

Abra o app do Instagram; Toque no ícone de “+”; Selecione a opção “Story”; Tire uma foto ou grave um vídeo; Faça as edições desejadas; Publique no seu perfil.





Publicar um Reel

O Instagram também oferece a publicação de vídeos através do Reels:

Acesse a rede social; Vá no ícone “+”; Selecione a opção “Reel”; Escolha uma mídia ou acesse a câmera; Edite o vídeo conforme suas necessidades; Aperte em “Avançar”; Altere os detalhes da publicação; Toque em “Avançar” para publicar o Reel.





Iniciar uma transmissão ao vivo

Você também pode fazer uma transmissão ao vivo aos seus seguidores pelo Instagram:

Entre na plataforma; Toque no ícone de “+”; Selecione a opção “Ao vivo”; Escolha o seu público; Inicie a gravação.





Como editar seu perfil do Instagram

Faça o seguinte para editar o seu perfil do Instagram:

Abra a aba do seu perfil; Toque em “Editar perfil”; Faça os ajustes necessários; Volte para o perfil para salvar.





Como mudar o Instagram pessoal para comercial

Se você tem uma empresa e deseja apresentar seus produtos ou serviços no Instagram, é possível ativar o modo de perfil comercial. O mesmo é válido para influenciadores que desejam utilizar a rede social para publicar seus conteúdos.

Essa opção, além de ativar novos recursos no seu perfil, como um botão de contato que mostra telefone e e-mail, o modo comercial libera ferramentas para tornar o gerenciamento da conta mais completo, como um painel de métricas.

Quais são os outros recursos do Instagram?

Além da publicação de fotos e vídeos, o Instagram traz outros recursos, como o mensageiro privado para você conversar com amigos, famílias e afins sem depender de outro app. A plataforma de bate-papo também pode ser explorada por empresas para conversar com clientes e parceiros, por exemplo.

A nota nas mensagens diretas é outro recurso que ajuda a promover a interação, através da publicação de mensagens curtas que ficam disponíveis junto à foto de perfil — similar ao antigo subnick do MSN.

Além disso, o Instagram possui um recurso de vendas, onde as empresas podem anunciar e vender seus produtos dentro da própria rede social.

Veja também sete dicas para deixar o seu Instagram mais seguro, como criar uma senha forte, ativar a autenticação em duas etapas e mais.