Apple trabalha em novos iPad 11, iPad Mini 7 e iPad Pro com chip M5

Três futuras versões de tablets da Apple acabam de surgir através do confiável informante argentino Nicolás Álvarez revelando que a Maçã trabalha ativamente na produção não apenas dos novos iPad 11 e iPad Mini 7, mas também já prepara o ainda distante iPad Pro com chip M5.

O rumor cita que dois novos tablets conhecidos internamente como iPad15,7 e iPad15,8 estão em desenvolvimento, podendo ser a 11ª geração do iPad em versões Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular.

É previsto que a próxima geração do iPad mais barato da Apple adotará um processador Apple A16, mesmo chip presente no iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Outros dois identificadores, iPad16,1 e iPad16,2, podem se tratar do iPad Mini 7 com chip Apple A17 em uma versão mais simples do processador presente no iPhone 15 Pro, também em versões com conetividade Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular.

Por fim, quatro outros identificadores aparecem listados de iPad17,1, iPad17,2, iPad17,3 e iPad 17,4. É descrito que estes modelos dizem respeito ao desenvolvimento interno do futuro iPad Pro com chip M5.

In addition to the 5 iPhone identifiers reported yesterday, the following iPad identifiers were found



iPad13,20 - A14 Wi-Fi base model (scrapped)

iPad13,21 - A14 Cellular base model (scrapped)

iPad15,3 - M3 11-inch Pro Wi-Fi… — Aaron (@aaronp613) July 4, 2024

Dois dos quatro modelos devem manter a tela de tecnologia Tandem OLED com tamanho de 11 polegadas em versões Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular, enquanto outros dois devem seguir com o painel de 13 polegadas, também vendido em versões Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular.

O vazamento surge um dia após o vazamento de novos identificadores da linha iPhone 16 com processadores da série Apple A18 em todo o quarteto que será anunciado em setembro deste ano.

Mais detalhes relacionados aos futuro tablets da Maçã devem surgir muito em breve, e você fica por dentro de todas as novidades no Canaltech.