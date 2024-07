Tulsa King | Após controversas com Stallone, série ganha 2ª temporada

A segunda temporada da série Tulsa King, protagonizada por Sylvester Stallone, chega à Paramount no dia 15 de setembro. Os novos episódios prometem mais ação e o protagonista em forma para acabar com os inimigos.

A trama, no entanto, quase não vingou. Depois de uma primeira temporada de sucesso — com 91% de aprovação do público no Rotten Tomatoes — a série enfrentou alguns contratempos. O principal deles foi a saída do roteirista Terence Winter, deixando o cargo após relatar alguns conflitos com o produtor Taylor Sheridan. Tempos depois ele voltou atrás e reassumiu o cargo.

Em abril de 2024, Stallone também foi alvo de críticas. Figurantes alegaram que foram maltratados nos sets de filmagem e insultados de "feios" e "gordos" pelo artista. A roteirista Julie Benson compartilhou no X capturas de tela recebidas por uma amiga não identificada com mensagem que mostram que funcionários se demitiram após testemunharem um ambiente tóxico."A agente de elenco desistiu porque estava muito enojada. Meu amigo está com ansiedade para trabalhar agora."

Got this disturbing news from my Atlanta friend who’s background on Tulsa King this wk. Casting agent quit because she was so disgusted. My friend is feeling anxious about working now. @TheSlyStallone what do you have to say for yourself, sir? Beyond disappointed, I’m livid. pic.twitter.com/EYEuiaWtkf — Julie Benson (@TheJulieBenson) April 9, 2024

Na época, Paramount+ afirmou estar ciente das acusações, mas o diretor Craig Zisk negou a veracidade das informações ao The Hollywood Reporter.

Apesar de todos os problemas, a nova leva de episódios conseguiu sair do papel e chega ao streaming em setembro mostrando que Dwight ainda luta para manter sua família e sua equipe seguras enquanto mantém o controle de todos seus negócios. Para sua infelicidade, no entanto, ele terá que combater novos inimigos.

Além de Stallone, a série também traz no elenco Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.