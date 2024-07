Threads completa um ano e divulga os cinco emojis mais usados na plataforma

O Threads completa um ano de vida no mês de julho e passou a marca de 150 milhões de usuários, que publicaram mais de 50 milhões de hashtags (aqui só chamadas de tags), mas você sabe quais são os emojis mais usados na rede social da Meta? A lista divulgada pela companhia no site oficial traz reações bastante conhecidas dos brasileiros — confira quais são nas linhas abaixo.

Emojis mais usados no Threads

Segundo informações da Meta, os cinco emojis mais usados na rede social de microblog são:











Tanto o coração quanto a carinha de risada são marcas predominantes em diversas plataformas, como o WhatsApp e o Instagram, por oferecerem respostas rápidas a muitas publicações.

Além dos emojis, a companhia destacou que a Índia é um dos países mais ativos no Threads e faz parte dos 175 milhões de usuários ativos mensais.

Anúncios no Threads é um caminho natural

Em entrevista coletiva com o porta-voz do Threads Felipe Kozlowski na quinta-feira (4), o Canaltech questionou sobre a monetização para criadores de conteúdo e a chegada de propagandas à plataforma. Segundo o profissional, este é um caminho óbvio, mas antes é preciso reforçar a experiência do usuário.

“Isso [a experiência do usuário] tem que estar muito redondo e funcionando muito bem para avançarmos e chegarmos no momento de monetização”, explica Kozlowski. “Eu acho que é um caminho natural, pois todas as plataformas da Meta trazem anúncios e o Threads deve seguir da mesma forma no futuro”, concluiu.

Vale lembrar que mesmo sem o uso de propagandas para auxiliar na monetização do Threads, o criador de conteúdo ainda pode garantir seu rico dinheirinho ao realizar publicações na rede social. É possível usar algumas das mesmas dicas para monetizar o Instagram, como os posts patrocinados.