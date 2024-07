Internet 5.5G da Claro ultrapassa 10.400 Mbps em teste

A Claro anunciou que chegou a uma velocidade de 10,4 Gbps (10.400 Mbps) em testes do padrão de conectividade 5.5G. A prova de conceito (PoC) foi realizada ao ar livre, por meio de uma antena comercial localizada no Lago Sul, em Brasília.

Para efeito de comparação, os resultados registrados são mais de 20 vezes superiores em comparação com a velocidade média do 5G registrada no Brasil no ano passado. Além disso, ela é 10 vezes maior do que os picos registrados com o 5G tradicional, conforme a Claro.

Os testes foram feitos em parceria com a companhia chinesa Huawei, que forneceu os equipamentos de rede de acesso da estação rádio base e software do núcleo principal da rede 5G standalone (ou seja, aquela de 5G “puro”).

A Claro ainda apontou que, quando disponibilizada comercialmente, a velocidade do 5.5G fique entre 6 e 9 Gbps. No teto do intervalo definido pela operadora, é possível baixar um filme completo em resolução Full HD em menos de 10 segundos.

No entanto, por enquanto não existem smartphones compatíveis com a tecnologia 5.5G. Por isso, foi necessário realizar a chamada “agregação” de frequências durante o teste, com a utilização de dois modems de internet ao mesmo tempo.

De acordo com o CEO da unidade de consumo e PME da Claro, Paulo Cesar Teixeira, a realização de um teste fora dos laboratórios da operadora é um passo importante:

“Tiramos a tecnologia das quatro paredes, e levamos o 5.5G para a rua. Há um caminho longo a ser percorrido, na evolução do 5G, na utilização das frequências, na disponibilização de equipamentos e no mercado. Mas são resultados importantes.”

Outras operadoras telefônicas também estão de olho no 5.5G: TIM e Vivo já atingiram velocidades de 11,6 Gbps e 6,7 Gbps, respectivamente. No entanto, o primeiro teste foi feito em um laboratório fechado, enquanto o segundo aconteceu durante uma convenção de funcionários.

Fonte: Minha Operadora