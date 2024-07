???? USE O CUPOM | Galaxy Watch 6 Classic com 4G atinge menor preço

O Galaxy Watch 6 Classic é o melhor relógio inteligente da Samsung no momento, e o modelo com caixa de 47 mm e conexão 4G atinge preço excelente para quem quer trocar de relógio inteligente. Aproveite a oferta agora!

Compre o Galaxy Watch 6 Classic a partir de R$ 1.529 com cupom Canaltech

Sobre o Galaxy Watch 6 Classic

Com tela Super AMOLED de 1,47 polegadas de bordas finas e brilho extremo e acabamento de vidro de cristal de safira para alta durabilidade, o Galaxy Watch 6 Classic da Samsung oferece estilo robusto para quem prefere design esportivo ao adotar novamente a coroa digital física ao redor do display, facilitando o uso da interface do relógio no dia a dia.

O smartwatch adota um novo processador 18% mais veloz e tem bateria de longa duração para até 40 horas de uso, destacando ainda o suporte ao carregamento rápido que recarrega até 45% em apenas 30 minutos.

Apostando em grande integração com o ecossistema de produtos Samsung Galaxy, o relógio inteligente ainda oferece sensores precisos para registro de sono, acompanhamento de atividades físicas, monitoramento de batimentos cardíacos e sensor de eletrocardiograma (ECG) para dados completos sobre sua saúde.

