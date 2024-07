Menino de 9 anos recebe 5 transplantes ao mesmo tempo

Imagina precisar de cinco transplantes de órgãos? É o caso de um menino de 9 anos dos EUA (mais precisamente de Michigan), chamado Jakob Perez. Ele tem uma doença rara chamada inclusão de microvilosidades (MVID), que impede seu corpo de Jakob de absorver nutrientes. Por conta disso, ele recebeu um novo pâncreas, fígado, estômago, intestino delgado e intestino grosso.

“Ele pode comer e beber, mas nada é absorvido pelo seu sistema. Então, ele tem estado em nutrição intravenosa por toda a sua vida”, conta a mãe, Mickaela Perez, em entrevista à TV5 (WNEM).

A situação era muito desafiadora, levando em consideração que todos os órgãos transplantados precisavam vir da mesma pessoa — e que deveria ser uma criança do mesmo tamanho que ele.

No entanto, no último dia 26, a família conseguiu que Jakob passasse pela cirurgia. “Foi surreal. Estávamos chegando ao ponto em que não tínhamos certeza se isso aconteceria. Tentamos nos preparar para isso da melhor forma possível”, disse Joshua Perez, pai de Jakob.

Saúde após os transplantes

Nas redes sociais, três dias após a cirurgia, Mickaela aproveitou o espaço para fazer atualizações sobre o estado de saúde de Jakob:

"Jake tirou o curativo e, meu Deus... parece incrível!! Ele se levantou e caminhou até a cadeira novamente e até sorriu e fez alguns comentários sarcásticos, então sabemos que ele está se sentindo um pouco mais ele mesmo. Ele está sem soro analgésico, mas ainda tem o botão PCA que pode apertar se precisar de um pouco de conforto. Grande dia para esse carinha", escreveu a norte-americana.

No dia seguinte, ela fez outra publicação para atualizar o público sobre o estado de Jakob:

"Jake deixou nossos corações tão felizes ontem à noite! Ele teve uma centelha do velho Jake por volta das 23h e queria pintar, brincar com alguns brinquedos e jogar cartas! Ele estava brincando e sorrindo! Senhor, foi bom para a alma! Ele acordou por volta das 4 da manhã com uma dor de cabeça mortal e um pouco de dor de barriga, mas finalmente diminuiu e ele está bem de novo", comentou.

Inclusão de microvilosidades (MVID)

A Inclusão de Microvilosidades (MVID), afeta principalmente a função intestinal e resulta em uma perda significativa das microvilosidades na superfície das células intestinais, por isso a pessoa para de absorver os nutrientes.

Como resultado, a doença traz diarreia persistente desde os primeiros meses de vida, levando a desidratação e comprometimento do crescimento e desenvolvimento.

Então além da diarreia crônica, sintomas incluem desnutrição severa, perda de peso, deficiências vitamínicas e minerais, distúrbios eletrolíticos, além de alterações na função hepática devido à má absorção.

A condição pode afetar outros órgãos (como vimos no caso do menino Jakob, que precisou de 5 transplantes ao mesmo tempo) devido à desnutrição crônica e às deficiências nutricionais.

Fonte: TV5 (WNEM), National Organization for Rare Disorders