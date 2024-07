Itaú anuncia novo "superapp" para atender 15 milhões de clientes

O banco Itaú anunciou nesta quinta-feira (4) um novo aplicativo unificado para atender cerca de 15 milhões de clientes num só lugar. A ideia é migrar seis aplicativos de produtos da empresa (Itaú, Itaú Cartões, Credicard, Credicard On, Iti e Hipercard) para o novo “superapp” até o fim de 2025.

Dessa forma, quem usava outros aplicativos vai precisar baixar o app padrão do Itaú para acessar todas as opções de pagamento. Além disso, o banco introduziu novos recursos, como a opção de fazer Pix com o limite do cartão de crédito e uma área para controle de gastos.

A migração para um único app é uma forma de oferecer mais experiências personalizadas para os clientes. O diretor de Canais Digitais do Itaú Unibanco, Estevão Lazanha, afirma que a nova jornada do cliente é resultado da combinação de uso massivo de dados e inteligência artificial.

Demos início a uma nova era: a da experiência, com uma evolução significativa em usabilidade para todos os nossos clientes que já utilizavam o app Itaú. A partir do uso massivo de dados e inteligência artificial, eles terão acesso a jornadas hiper personalizadas, com acesso único e de acordo com cada necessidade e perfil, além de uma oferta full bank única no mercado, que agora também se complementa com novas experiências e funções”, comenta.

Novidades para cartões e conta

O novo aplicativo unificado do Itaú é dividido em diferentes hubs com ferramentas para administrar todos os cartões e o saldo da conta. O hub de cartões, por exemplo, garante acesso rápido para gerenciar faturas, antecipar pagamentos e até parcelar compras à vista, além de concentrar todos os serviços de crédito e débito.

Já o hub de pagamentos é uma alternativa para manter o controle de todos os gastos: a área inclui gráficos que separam as despesas por temas, alertas de contas para vencer e opções para pagar boletos à vista ou de forma parcelada. No caso do Pix, o banco também lançou uma nova modalidade para fazer transferências usando o saldo do cartão de crédito.

Por fim, o banco também anunciou a função “Guardar Dinheiro”, que permite separar o saldo da conta-corrente e reservá-lo com liquidez diária. O recurso permite criar objetivos a longo prazo, como viagens e investimentos maiores, com a opção de adicionar ou resgatar dinheiro a qualquer momento.

Transição

O objetivo do banco é migrar a base de clientes dos outros produtos ao novo app até o final de 2025. A situação não muda para quem já usa o app principal do Itaú: todas as novidades serão liberadas a partir de atualizações.

Por outro lado, quem usa as outras plataformas precisa baixar o app do Itaú (Android | iOS) e migrar os dados — o banco informa que a transição é rápida, já que aproveita os dados, e leva menos de dois minutos.