O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim | Anime revela imagens de Hèra

O Senhor dos Aneís: A Guerra dos Rohirrim - (crédito: Divulgação/New Line Cinema) Paulinha Alves

As novidades sobre O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim não param de chegar. O anime original da New Line Cinema, que se passa 183 anos antes de A Sociedade do Anel e é baseado nos apêndices da saga escrita por J. R. R. Tolkien, revelou na quarta-feira (3) as primeiras imagens de Hèra, a protagonista da animação.

A prévia foi veiculada pela Anime Expo, uma das maiores convenções de anime do mundo, organizada todos os anos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

An Anime Expo Exclusive! Read more about the epic anime adventure “THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM” releasing in theaters December 13th at https://t.co/VFodSP0fzE

: Warner Bros. Pictures pic.twitter.com/aZB7HzAEaU — Anime Expo (@AnimeExpo) July 3, 2024

Além de duas imagens solo da heroína, dublada por Gaia Wise no anime, a página do evento também mostrou com exclusividade uma clique de Helm Hammerhand, o Rei de Rohan (Brian Cox) sentado no trono ao lado de seus súditos, e revelou o visual de Wulf (Luke Pasqualino), o líder implacável dos Dunlendings, principal antagonista do filme.

Anime conta “nascimento” do Abismo de Helm

Dirigido por Kenji Kamiyama, A Guerra dos Rohirrim é uma animação bastante aguardada pelos fãs de O Senhor dos Anéis. Além de ser o primeiro longa-metragem da franquia em estilo anime, o título também adapta um importante momento da saga: o “nascimento” do Abismo de Helm, assim conhecido por servir de refúgio para o personagem de Brian Cox, muito antes da aparição de Théoden.

A trama, coproduzida pela Warner Bros. Pictures, segue os passos de Helm Hammerhand e de sua filha após o repentino ataque de Wulf, o senhor dos Dunlending, que busca vingança pela morte do pai. Como última tentativa de defender seu povo das garras dos homens selvagens, os soberanos decidem se refugiar na fortaleza até então conhecida como Hornburg, levando Hèra a se tornar a líder da resistência.

Além dos protagonistas já mencionados, o filme conta ainda com as vozes de Shaun Dooley como Freca, pai de Wulf; Laurence Ubong Williams como Fréaláf Hildeson, sobrinho de Helm e Miranda Otto como Éowyn, que não apenas repete seu papel dos live-action de Peter Jackson como também é a narradora da nova história.

Com roteiro assinado por Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim chega em 13 de dezembro nos cinemas dos Estados Unidos. O filme ainda não tem data oficial de estreia no Brasil.