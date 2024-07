Casamento às Cegas Brasil 4 | Reencontro acontece em 10 de julho na Netflix

Os fãs curiosos para saber quais casais continuam juntos em Casamentos às Cegas Brasil vão conseguir respostas mais rápido do que imaginavam. Nesta quinta-feira (4), a Netflix revelou que o reencontro da quarta temporada acontece já no próximo dia 10 de julho, quando será possível saber tudo o que aconteceu com os casais e não casais da edição.

O anúncio, bastante aguardado pelos fãs do reality show, acontece após a plataforma liberar os dois últimos episódios lineares da atração, que chegaram ao streaming na quarta-feira (3), revelando quem disse sim e quem disse não no altar.

O reencontro do reality show, que nesta edição recebeu o subtítulo de Uma Nova Chance por reunir pessoas divorciadas, separadas ou que viveram um noivado que não se oficializou, tem tudo para ser tão comentado nas redes sociais quanto seus antecessores, onde até novos casais chegaram a se formar.

Reencontro tem “lavação de roupa suja”

Assim como o programa, o evento terá apresentação de Camila Queiroz e Klebber Toledo, que receberão no palco os participantes para conversar sobre o pós-reality e dar início a "lavação de roupa suja" da temporada.

Em seu anúncio, a Netflix não especificou se a transmissão do reencontro será ao vivo, como aconteceu no ano passado. A empresa, no entanto, informou que a partir de 10 de julho os assinantes poderão ter acesso à reunião, descobrindo tudo o que aconteceu após o altar.

Derivado do formato norte-americano de mesmo nome, Casamento às Cegas Brasil é um reality show em que mulheres e homens solteiros participam de encontros às cegas para encontrar um novo amor. Quem der match e decidir seguir adiante, noiva com o parceiro e viva 30 dias ao seu lado, antes de subir ao altar.

Para quem achou o experimento curioso, as quatro temporadas do programa estão disponíveis na Netflix.