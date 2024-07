Globoplay em julho tem Dr4g0n, temporada 7 de Good Doctor e mais novidades

Lançamentos Globoplay de julho 2024 - (crédito: Divulgação/Globoplay, ABC e TV Globo/Acervo) Paulinha Alves - Canaltech Paulinha Alves

Julho começa cheio de novidades no Globoplay. Além das estreias voltadas para o público adulto, que passeiam por novelas como Suave Veneno e Bang Bang, há também muitos lançamentos para o público infantil, que devido às férias escolares estão em casa curtindo muitas produções via streaming.

No campo folhetins, Suave Veneno é realmente o grande destaque do mês. Novela de Aguinaldo Silva, o título chega à plataforma em comemoração aos 25 anos de sua primeira exibição, contando o drama de Waldomiro (José Wilker), um empresário que vê seu império de exploração de jazidas de minério ser ameaçado devido a conflitos familiares.

Já para quem gosta de esportes eletrônicos, chega dia 18 ao Globoplay a série Dr4g0n, primeira produção original da plataforma ambientada neste universo. Criada por Tiago Rezende, ela segue os passos de uma família de classe média, que passa a ser sustentada pela equipe de eSports do filho caçula, após decretar falência.

Além dessas novidades, outra produção de destaque de julho no streaming é a sétima e última temporada de The Good Doctor. Drama médico que conquistou muita gente, o seriado teve seus dez últimos episódios liberados no dia 3, trazendo assim um encerramento para a história do jovem médico Shaun Murphy.

Confira abaixo essas e outras estreias do mês no Globoplay.

Todos os lançamentos que chegam em julho no Globoplay

01/07

Suave Veneno - Novela, Projeto Resgate

03/07

Bugados - Temporada 3

The Good Doctor - Temporada 7

08/07

Padre Cícero - Minissérie

10/07

Pokémon, a Série: Sol e Lua - Ultra-aventuras - Novos Episódios, Temporada 21

15/07

Bang Bang - Novela, Projeto Resgate

17/07

Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2

18/07

Dr4g0n - Original Globoplay

22/07

Corrida do Ouro - Seis capítulos, Projeto Fragmentos

O Clone - Novela, Projeto Originalidade

24/07

Tara Duncan

29/07

Direito de Amar - Novela, Projeto Resgate

31/07

Miraculous World: Paris, As Aventuras de Shadybug e Claw Noir

Em julho

A Chefinha

A Morte Te Dá Parabéns

A Morte Te Dá Parabéns 2

Yesterday - A Trilha do Sucesso

Marasli: O Protetor - Novela

Bel-Air

Chicago P.D.: Distrito 21

RBD - La Familia

Quantum Leap - Contratempos - Temporada 2

Esportes (Globoplay + canais)

Olimpíadas 2024

As Olimpíadas 2024 acontecem entre 24 de julho a 11 de agosto, com a abertura da competição no dia 26 de julho. O Globoplay + canais deixará disponível mais de 40 sinais extras oficiais ao vivo dos jogos, que nesta edição acontecem em Paris, na França.