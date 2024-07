O Volkswagen T-Cross fechou junho de 2024 na liderança do ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 5.936 unidades vendidas entre os dias 1 e 30 do mês.

A liderança por pouco mudou de mãos, já que o Chevrolet Tracker, segundo colocado no mês, subiu duas posições em relação ao top 10 de maio, e emplacou somente 18 unidades a menos que o utilitário da VW (5.918).

O pódio com os SUVs mais vendidos do Brasil em junho de 2024 ficou completo com a presença do Hyundai Creta. O utilitário da marca sul-coreana se manteve na terceira colocação, com 5.858 registros.

Fechando o top 5 do mês na categoria apareceram o Volkswagen Nivus, na quarta posição, e o Nissan Kicks, na quinta. O SUV da marca alemã galgou dois degraus em relação a maio, enquanto o japonês desceu três posições no comparativo com maio.

Corolla Cross derrapa nas vendas

O Toyota Corolla Cross desceu da quinta para a oitava posição e, ao lado do Kicks, foi o SUV que mais derrapou nas vendas no comparativo entre os últimos dois períodos. O utilitário japonês ficou à frente do Fiat Fastback, que também desceu um degrau e foi o último do top 10 em junho.

A Jeep colocou dois representantes mais uma vez na relação dos mais vendidos (Renegade em sexto e Compass em nono), enquanto o Honda HR-V subiu um degrau e fechou o mês como sétimo mais emplacado da categoria.

10 SUVs mais vendidos do Brasil em junho de 2024