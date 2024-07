Golpes do amor fizeram os norte-americanos perderem mais de US$ 1 bilhão

Os chamados “golpes do amor” se tornaram o tipo de golpe mais prejudicial financeiramente nos Estados Unidos. É o que aponta a Comissão Federal de Comércio do país (FTC), que indica um prejuízo de US$ 1,14 bilhão no total apenas em 2023, sendo que cada vítima perde US$ 2 mil em média ao gastar com pessoas em quem confiavam.

Não é Netflix, é vida real

“Golpes do amor” são crimes digitais nos quais os criminosos enganam as vítimas ao fazê-las pensar que são alguém que realmente não são. Depois de construírem um certo nível de confiança, os golpistas conseguem fazer com que os alvos passem a enviar dinheiro ou deem acesso a contas bancárias. Em seguida, o prejuízo vem com tudo.

De acordo com a diretora de fraude e segurança da Javelin Strategy & Research Tracy Kitten ao portal CNBC, as pessoas são enganadas por buscarem algum tipo de relacionamento.

“Os golpes românticos tendem a ser alguns dos mais traiçoeiros, porque se aproveitam das emoções”, aponta Kitten. “Essas coisas acontecem na vida real, não são apenas programas que vemos na Netflix”, complementa.

O levantamento feito pela empresa de serviços de pesquisa financeira aponta que 40% dos entrevistados que perderam dinheiro devido a esses golpes tiveram os primeiros contatos com os criminosos nas redes sociais — 73% das vítimas são homens.

Preste atenção aos sinais

Segundo a CEO da empresa de segurança cibernética Fortalice Solutions, Theresa Payton, há sinais importantes para identificar um possível golpe.

Mensagens de texto não solicitadas;

Recusa em se encontrar pessoalmente;

Desencorajamento de conversar com familiares ou amigos sobre o novo interesse romântico.

“O que as pessoas precisam perceber é que os criminosos por trás desses tipos de golpes poderiam dar uma aula magistral sobre comportamento humano”, ressalta Payton. “Eles conhecem os diferentes pontos de gatilho emocionais que todos nós temos, e é aí que eles atacam”, conclui.

Vale lembrar que em 2023, o Tinder e outros apps de namoro criaram uma lista de dicas para ajudar as pessoas a evitarem os “golpes do amor”.

Fonte: CNBC