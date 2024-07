Chip Apple M5 terá design duplo para uso em Macs e servidores de IA

A próxima geração de processadores Apple Silicon pode estrear com inédito design duplo para permitir que possam ser utilizados não apenas em Macs e iPads, mas que também sejam aproveitados em servidores dedicados para inteligência artificial (IA). E um novo rumor destaca que novos iPads estão em desenvolvimento ativo.

Segundo o Digitimes, a Apple vai expandir a cooperação com a TSMC (fabricante de processadores desenhados pela Maçã) para adotar a tecnologia de SoIC, ou System on Integrated Chip.

Diferente dos atuais SoC, ou System on Chip, que integra os principais componentes de inteligência do dispositivo eletrônico em um único chip de silício, o SoIC empilha múltiplos chips em um único pacote, resultando em maior densidade e circuitos com design 2.5D ou 3D.

A mudança permitiria que a Apple utilizasse uma mesma linha de produção de processadores para otimizar a fabricação dos chips M5 destinados aos consumidores e chips M5 destinados aos servidores.

É desconhecido se todos os processadores da série Apple M5 terão a estrutura SoIC, ou se a mudança acontecerá apenas em determinadas iterações da linha, como um eventual M5 Pro, M5 Max ou M5 Ultra.

Com o anúncio do Apple Intelligence durante a WWDC 2024, sendo a maior aposta da empresa em IA para competir contra a crescente onda de ferramentas como o Google Gemini e ChatGPT, é de se esperar uma integração ainda maior com hardware no futuro, e a migração para a tecnologia SoIC poderia resultar em avanços significativos para usuários da marca até agora desconhecidos.

Os futuros processadores Apple M5 têm lançamento previsto para acontecer entre o fim de 2025 ou início de 2026.

Fonte: Digitimes